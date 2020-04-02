2020-04-02T10:01:56+03:00
Общество

Стало известно, будут ли в Алтайском крае штрафовать пожилых людей за выход из дома

На вопросы журналистов ответили в правительстве Алтайского края
САНТАЛОВ Константин
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По словам зампреда правительства региона, это фактически обязательная мера, нужно находиться дома.По словам зампреда правительства региона, это фактически обязательная мера, нужно находиться дома.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Власти Алтайского края не будут штрафовать жителей старше 65 лет за нарушение режима самоизоляции. Однако пенсионерам следует находиться дома. Об этом 2 апреля на пресс-конференции сообщил зампред правительства региона Виталий Снесарь.

"Между запретом и ограничениями очень небольшая, как мне представляется, разница. Тут скорее какой-то формат филологического, а не юридического толкования", – отметил Виталий Снесарь.

Он добавил, что в указе говорится: "Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции". По словам зампреда правительства региона, это фактически обязательная мера, нужно находиться дома.

"Применять к этой категории граждан какие-то наказания – ни у кого такой задачи не стоит, никто не собирается эксплуатировать эту позицию в указе. Нужно в первую очередь рассчитывать на себя, свое самосознание, дисциплину. Собственно говоря, этот инструмент работает мощно", – сказал Виталий Снесарь.

Зампред правительства Алтайского края отметил, что принятие указа на территории региона существенно повлияло на обстановку. Так, например, по самым скромным подсчетам, трафик в общественном транспорте Барнауле упал на 70% .

“Улицы пусты, нужно признать. Люди достаточно дисциплинированы, находятся дома, соблюдают режим самоизоляции, конечно, не без исключений”, - добавил Виталий Снесарь.

Напомним, 31 марта, губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По сути, глава региона ввел режим самоизоляции.

Кроме того, ранее Виктор Томенко поручил временно приостановить проведение в крае развлекательных, культурных, спортивных мероприятий. Так, в регионе закрылись кинотеатры, торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, детские игровые комнаты, ночные залы и так далее. Закрылись и места общественного питания, кроме тех, что доставляют еду на дом или обеспечивают питание сотрудников компаний.

Исключением являются аптеки и магазины, которые оказывают услуги средств связи, зоомагазины, компании, торгующие товарами первой необходимости, а также автомагазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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