В Заринске врачи вместо подозреваемого на коронавирус мужчины взяли пробы у его тезки

Из-за коронавируса все стоят на ушах! Особенно страшно, когда возле твоего дома появляются люди в химзащите. А представьте, что к тебе медики наведались по ошибке, каково потом оправдываться перед соседями? Так, в Заринске врачи не нашли мужчину, которого должны были проверить на коронавирус, и решили провести анализ его тезке. О необычном случае рассказала супруга мужчины, читательница «Наш город Заринск».

- Ну, это просто дурдом. Сегодня к нам домой приехали из больницы по направлению от эпидемиологов из Барнаула. Разыскивают Сергея Анатольевича. Это однофамилец и тезка моего мужа, но мой муж - Сергей Борисович, год рождения - один. Направил медиков край, чтобы взять пробу на коронавирус, якобы мы недавно приехали из-за границы. К слову, мы дальше Барнаула не были нигде, и то в город ездили последний раз в декабре, - рассказывает Людмила.

По словам женщины, медики, поняв, что это не тот мужчина, извинились и уехали, но вскоре вернулись, объяснив, что Сергея Анатольевича они не нашли и решили обследовать Сергея Борисовича. Причем процедуру проводили принудительно с угрозой привода полиции.

- Взяли они пробу, и всё бы ничего. Но, в связи со сложившейся ситуацией и агрессией против инфицированных, теперь все шишки, боюсь, полетят в нас. Весь двор видел в полной экипировке медсестру и нас с ней выходящих. В машине мы получили упрек от шофера, что нас нужно бы посадить на 15 суток за поездку за границу. Но мы за границей не были и инфицироваться нам не от кого, сидим дома. Муж на инвалидности! - добавила женщина.

Из разговора с эпидемиологом женщина поняла, что Сергей, которого разыскивают для проведения теста, находится в цепочке зараженных в Алтайском крае. Сейчас специалисты обследуют всех контактных лиц и пытаются предотвратить «взрывное» распространение инфекции.

В конце концов, возмутило жительницу и то, что проведение теста – дело недешевое, и проверять не того человека, заведомо это зная, безответственно. Женщина также задалась вопросом: «А будут ли дальше искать того самого Сергея или поставят галочку для отчетности и все?».

Администрация Центральной районной больницы Заринска уже прокомментировала случай и извинилась за неудобства.

- Действительно, данный факт имел место. Но в данном, конкретном случае совпали фамилия, имя, дата рождения и адрес. В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией, круг обследуемых расширяется. А поскольку совпали все параметры, включая адрес, было принято решение забрать биоматериал, - отметили в больнице.

Кроме того, медики пожалились на «шквал агрессии, нежелание сотрудничать и выполнять условия самоизоляции» и подчеркнули, что будут использовать все возможности обследовать потенциально возможных и невозможных контактных лиц.

Напомним, по данным на 1 апреля, в Алтайском крае подтвердились три случая заражения коронавирусом. Первые двое заболевших – супруги из Барнаула, третий инфицированный контактировал с одним из них.

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