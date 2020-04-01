«Оставайтесь дома ради нас»: алтайские врачи поддержали всемирный флешмоб

Алтайские медики подержали всемирный флешмоб, чтобы призвать людей оставаться дома в связи с угрозой коронавируса. Только соблюдая режим самоизоляции, можно защититься от этой «заразы» и прервать цепочку уничтожения части населения планеты.

- Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас, - написано на листках медиков Алейском центральной районной больницы. Похожие таблички приготовили сотрудники Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, а также работники десятой поликлиники Барнаула.

Идея флешмоба, который стал так популярен по всему миру, проста. Люди не понимают, что сейчас, когда коронавирусная инфекция добралась почти до каждого уголка планеты.

- Мы решили присоединиться к флешмобу, когда увидели в интернете на прошлой неделе фотографии от зарубежных врачей. Дело в том, что люди, в том числе и у нас в Алейске, считают, что все это «где-то там», шутка или вообще надумано, и несерьезно относятся к ситуации. И мы подумали, что пора и нам обратить внимание населения на ответственное отношение к здоровью. Мы очень много информации об инфекции выкладываем в социальных сетях и заметили, что жители района недостаточно проинформированы, везде много неподтвержденных новостей, фейков и так далее. Мы организовали горячую линию, чтобы люди звонили и уточняли всю информацию, - рассказал главный врач Алейской ЦРБ Александр Берестенников.

Напомним, медицинские организации продолжают работать в непрерывном режиме, но сейчас круглосуточно оказывают лишь экстренную и неотложную помощь. Диспансеризацию и плановые осмотры на время прекратили, чтобы сократить число пациентов в поликлиниках и больницах. Такие меры введены для предотвращения распространения вируса. По данным на утро 1 апреля, в Алтайском крае официально подтвердили три случая заражения коронавирусом.

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