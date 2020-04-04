2020-04-04T10:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Барнауле на 4 апреля 2020: Выявлены три новых больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 4 апреля 2020 года
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в БарнаулеТри новых случая заражения коронавирусом выявили в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно подтверждены в Барнауле по состоянию на 4 апреля 2020 года.

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за минувшие сутки в регионе выявлены три случая.

- Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», - отмечает источник информации.

Все вновь выявленные инфицированные были госпитализированы в городскую больницу №5. Таким образом, в настоящее время там находится семь пациентов с коронавирусной инфекцией. В министерстве здравоохранения края отмечают, что их состояние оценивают как удовлетворительное. Ранее наибольшее опасение вызывала женщина, которая на днях родила в горбольнице №11. Ее ребенок также находится под наблюдением медиков. Его состояние опасений не вызывает. Более того, он был протестирован на коронавирус и результат был отрицательный.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц, - добавляют в оперштабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

165 человек наблюдаются у медиков в Республике Алтай после возвращения из-за рубежа

Как сообщают в пресс-службе правительства региона за весь период сняты с наблюдения 262 человека. Из них 38 – 2 апреля. Лабораторно обследовано 647 человек (подробнее)

Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Главный инфекционист Алтайского края рассказал о вероятности переболеть коронавирусом
165 человек наблюдаются у медиков в Республике Алтай после возвращения из-за рубежа
Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом
Неопытный водитель врезался в дом в Барнауле
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: главный инфекционист края рассказал о схеме лечения больных коронавирусом
В Барнауле встала стройка из-за коронавирусного карантина
Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработника отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю