Новые случаи заражения коронавирусом в Барнауле на 4 апреля 2020: Выявлены три новых больных

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно подтверждены в Барнауле по состоянию на 4 апреля 2020 года.

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за минувшие сутки в регионе выявлены три случая.

- Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», - отмечает источник информации.

Все вновь выявленные инфицированные были госпитализированы в городскую больницу №5. Таким образом, в настоящее время там находится семь пациентов с коронавирусной инфекцией. В министерстве здравоохранения края отмечают, что их состояние оценивают как удовлетворительное. Ранее наибольшее опасение вызывала женщина, которая на днях родила в горбольнице №11. Ее ребенок также находится под наблюдением медиков. Его состояние опасений не вызывает. Более того, он был протестирован на коронавирус и результат был отрицательный.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц, - добавляют в оперштабе.

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