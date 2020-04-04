2020-04-04T08:16:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом

Материалы прокурорской проверки передали в УФСБ
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Делом о травли займутся сотрудники УФСБДелом о травли займутся сотрудники УФСБФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку по факту травли в интернете заразившейся коронавирусной инфекцией жительницы Барнаула.

Специалисты ведомства изучили комментарии целого ряда пользователей сети «Вконтакте», оставленные в одном из сообществ под публикацией «В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом». Данные лица выступали с призывом к насилию в отношении инфицированной супружеской пары, вернувшейся из поездки в Доминиканскую республику.

- Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), - сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

По мнению ведомства, такие публикации создают все предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сидите дома: в Барнауле нарушителей режима самоизоляции ищут полицейские и сотрудники ГИБДД

За прошедшие сутки в Барнауле правоохранители выявили 76 человек, не соблюдавших режим самоизоляции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом
Неопытный водитель врезался в дом в Барнауле
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: главный инфекционист края рассказал о схеме лечения больных коронавирусом
В Барнауле встала стройка из-за коронавирусного карантина
Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработника отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю