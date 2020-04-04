Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T08:16:14+03:00

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Прокуратура провела проверку по факту травли в интернете заразившейся коронавирусной инфекцией жительницы Барнаула.

Специалисты ведомства изучили комментарии целого ряда пользователей сети «Вконтакте», оставленные в одном из сообществ под публикацией «В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом». Данные лица выступали с призывом к насилию в отношении инфицированной супружеской пары, вернувшейся из поездки в Доминиканскую республику.

- Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), - сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

По мнению ведомства, такие публикации создают все предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными.

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ИСТОЧНИК KP.RU