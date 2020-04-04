2020-04-04T09:40:07+03:00
Коронавирус Covid-19

165 человек наблюдаются у медиков в Республике Алтай после возвращения из-за рубежа

При этом случаев заболевания нет
Анна СЕМИНА
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Олег Хорохордин проинспектировал больницу, подготовленную к приему инфицированных коронавирусомОлег Хорохордин проинспектировал больницу, подготовленную к приему инфицированных коронавирусомФото: предоставлено пресс-службой
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По состоянию на 3 апреля в Республике Алтай под наблюдением медиков находятся 165 человек, ранее вернувшихся из заграничных поездок.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона за весь период сняты с наблюдения 262 человека. Из них 38 – 2 апреля. Лабораторно обследовано 647 человек. Ни один из тестов не показал положительный результат. Тем не менее, в республике готовы к возможным больным. Соответствующие условия для приема инфицированных созданы на базе детского хирургического корпуса республиканской больницы. Выбор пал именно на это медучреждение так как это отдельно стоящее здание в больничном городке. Оно полностью соответствует всем установленным эпидемиологическим требованиям.

В случае необходимости для лечения пациентов будут задействованы около 50 сотрудников. Также есть условия для открытия дополнительных мест.

- Больницы республики обеспечены всеми необходимыми материалами. Лаборатории обеспечены тест-системами и проводят исследования на коронавирусную инфекцию. В настоящее время в Республике Алтай случаев заболевания нет, – подчеркнул глава региона Олег Хорохордин.

Кстати, согласно его указу, в республике продлен режим самоизоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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