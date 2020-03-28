Барнаулец Савелий Согр, более известный горожанам как местный «Человек-паук», решил устроить эксперимент, чтобы проверить барнаульцев на честность.

Парень организовал на улице магазин без продавца. Суть проста: на конструкции из коробок был представлен ряд продуктов питания, а рядом висела записка с текстом о том, что деньги за товар нужно класть в специально отведенную банку. Тут-то наш «супергерой» и проверил, кто, по-честному, оплатит покупку, а кто решит воспользоваться «халявой». Все происходящее парень снимал на камеру неподалеку. Ролик Савелий опубликовал в профилях в Инстаграм и Тик-Ток.

Барнаульский Человек-паук проверил горожан на честность.Автор: Савелий Согр https://www.tiktok.com/@saveliysogr

Честно говоря, эксперимент прошел более чем удачно. Большинство людей честно бросали деньги на дно стеклянной «кассы», а один парень положил деньги просто так, даже ничего не взяв с полки товаров. Забавно, что и сам Савелий решил представиться покупателем и появился в кадре, когда магазин разглядывали подростки.

- Пацаны, возьмем что-нибудь? Как думаете, нас снимает кто-нибудь сейчас? Короче, я просто возьму и все, - сказал Савелий, взяв бутылку газировки, и ушел.

Однако одному прохожему такой поступок не понравился: он забрал у «покупателя» бутылку и поставил её обратно в магазин. В итоге, Савелий догнал его, объяснил, что это пранк, и поблагодарил за честность.

В своем аккаунте блогер признался, что не ожидал такой честности от барнаульцев.

Напомним, ранее Савелий обрел популярность за то, что оплачивал покупки пенсионеров накануне 9 мая. Причем, одет парень был в костюм известного супергероя из комиксов – Человека-паука.

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