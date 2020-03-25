2020-03-25T12:57:00+03:00
Общество

Школы Алтайского края ждут первых в этом году земских учителей

В этом году 44 человека поедут работать в школы Алтайского края по программе «Земский учитель»
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Новомоношкинская средняя школа. Автор текста и фото Екатерина ШаховаНовомоношкинская средняя школа. Автор текста и фото Екатерина Шахова
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Выпускники Алтайского педагогического университета и министр образования и науки региона Максим Костенко 24 марта посетили Новомоношкинскую школу Заринского района. В этом году туда отправятся два педагога по программе «Земский учитель».

Программа «Земский учитель» появилась в 2019 году по указу президента России Владимира Путина. Ее победители получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и дополнительные меры социальной поддержки. Уже 15 мая станут известны имена 44 первых земских учителей, которые отправятся работать в школы Алтайского края.

Всего в перечень вакантных должностей учителей, при замещении которых в 2020 году предоставляется выплата в рамках программы «Земский учитель», включены 183 вакансии школ Алтайского края.

Новомоношкинская СОШ – небольшая, сельская школа, которая находится в 70 километрах от Барнаула и в 35 километрах от Заринска. Сейчас в ней обучаются 178 человек. Многие учителя здесь уже работают по 20-30 лет, и коллективу особенно не хватает молодых педагогов.

Класс Новомоношкинской средней школы. Автор текста и фото Екатерина Шахова

Класс Новомоношкинской средней школы. Автор текста и фото Екатерина Шахова

– В коллективе работает 31 учитель. Всего лишь 2 педагога в Новомоношкинской СОШ младше 30 лет, 24% наших учителей в возрасте от 30 до 55 лет. Молодому специалисту мы предоставим классное руководство, нагрузку 18 часов в неделю и, конечно же, жилье, – рассказала директор Новомоношкинской СОШ Татьяна Габович.

Проблема, связанная с жильем, всегда волнует молодых специалистов. Однако в Заринском районе она легко решается, благодаря многочисленным мерам социальной поддержки.

– В администрации Заринского района принято постановление, в котором прописаны меры социальной поддержки. Во-первых, это единовременная выплата в размере 50 тысяч молодому специалисту при устройстве в образовательное учреждение, далее в течение трёх лет дополнительные выплаты к заработной плате. Кроме того, мы компенсируем оплату найма жилья в случае, если не сможем предоставить ведомственное жильё, – рассказал глава Заринского района Валерий Тимирязев.

Также единовременно молодым учителям выплатят 50 тысяч рублей при трудоустройстве в образовательное учреждение. Также в течение трех первых лет работы победителям программы положена прибавка к окладу – в первый год до 30%, во второй до 20% и в третий год работы до 10%.

В Новомоношкинской СОШ созданы все условия для комфортной работы педагогов и обучения детей. В математическом классе на каждой парте стоит ноутбук, в кабинетах есть современные компьютеры, интерактивные доски. Сейчас школа как раз ждет учителя математики, причем ему обещают помочь не только материально и эмоционально при помощи системы наставничества.

Готовность Новомоношкинской СОШ принять учителей по программе оценил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. По его словам, сейчас главное – это готовность самих участников.

– Вижу, что школа готова принять учителей. Особенно для молодых педагогов созданы все условия – жилье, дополнительные выплаты, достойный оклад. Вопрос в том, готовы ли сами участники. Мы получили уже более 800 заявок из разных уголков страны на 183 вакансии. Имена первых 44 земских учителей мы объявим уже 15 мая, – рассказал Максим Костенко.

Студент Лингвистического института АлтГПУ Влад Алексеенко собирается работать учителем французкого и английского языка. Его заинтересовала программа, а условия в заринской школе впечатлили будущего педагога.

– Школа мне понравилась и программа интересная. Я вижу и чувствую, что здесь есть потребность в учителях английского языка. Жилищные условия также достаточно привлекательные. Осталось только собрать документы, – рассказал Влад Алексеенко.

Уточним, что предоставление единовременных компенсационных выплат учителям предполагает проведение конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты. Прием заявок на участие в конкурсном отборе идет до 15 апреля.

Документы можно отправить на электронную почту Алтайского института развития образования Адриана Митрофановича Топорова aea@iro22.ru.

Более подробная информация представлена на официальном сайте Минобрнауки Алтайского края http://www.educaltai.ru/ (раздел «Педагогические кадры», подраздел «Земский учитель»), а также на портале программы «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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