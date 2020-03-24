2020-03-24T08:44:18+03:00
Общество

Приставы повесили долг за коммуналку на полуторогодовалого ребенка

Прокуратура не нашла в этом нарушений
Иван ОЛЕКСЮК
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Судебные приставы уверяют, никто не собирался забирать у малышей подгузники или игрушки.Судебные приставы уверяют, никто не собирался забирать у малышей подгузники или игрушки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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- Да что они себе позволяют, - возмущается отец двоих маленьких детей Георгий Астахов, на которых приставы «повесили» долг за капремонт. – Какое имущество может быть у детей? Только подгузники!

Алтайские приставы «повесили» долг на полуторалетнего малыша. Теперь на сайте ФСПП красуется исполнительное производство на имя карапуза, который ходить-то едва научился. Это что же получается, родился – и сразу должен? Нет, братцы, так и до крепостного права не далеко!

Скрин с сайта судебных приставов.

Скрин с сайта судебных приставов.

Все началось с того, что семья купила дом в селе Быстрянка Красногорского района в прошлом апреле на материнский капитал. Собственниками квартиры в равных долях стали двое детей 2018 и 2015 годов. Но как-то так вышло, что прежний собственник съехал, не оплатив долг по капремонту – 3 147 рублей. Эта сумма и стала предметом спора.

- По закону, задолженность перешла к новому собственнику. Статья 158 жилищного кодекса, тут ничего не поделаешь, раз проглядели долг при совершении сделки, теперь придется платить новому владельцу жилья. Надо было к нам обратиться напрямую или на сайте посмотреть, есть ли долги, информация вся открытая, - рассказали в региональном Фонде капитального ремонта.

Судебные приставы уверяют, никто не собирался забирать у малышей подгузники или игрушки.

- Исполнительное производство прекращено еще в начале февраля по статье 46 – когда выясняется, что у должника нет имущества, а единственное жилье не может быть объектом взыскания. Мы прекрасно понимаем ситуацию, и все шло к тому, чтобы прекратить это производство. Но для этого мы в любом случае обязаны проводить проверку, делать выезды. Это непростая семья, недавно нам снова приходилось навестить их – но уже по поводу штрафа. Отец не оплатил его, а когда появились мы – устроил скандал и вспомнил эту историю с детьми, - говорит пристав-исполнитель Наталья Кулакова.

Кстати, после истории с долгом, записанным на ребенка, семья пожаловалась в прокуратуру, которая провела свою проверку в отношении приставов, но нарушений не обнаружила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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