Творят, что хотят: приставы наложили на машину ограничения за чужие долги

Не превышаю, пропускаю пешеходов и даже не паркуюсь на местах для инвалидов. За последние пять лет мне выписали всего пару штрафов, поэтому, выставив на продажу машину в Барнауле, я был уверен, что никаких долгов у меня нет. Но не тут-то было – приставы из Удмуртии наложили на мою машину «ограничения на регистрационные действия» за долги владельца, который продал ее больше десяти лет назад. Это притом, что после него сменилось уже несколько собственников.

Сюрприз от службы судебных приставов вскрылся после сделки – новая хозяйка моей ласточки пошла ставить машину на учет и получила отказ. Она сразу позвонила, чтобы рассказать о случившемся. В это время рядом находился друг, работающий в правоохранительных органах. Увидев мое бледнеющее лицо, он поспешил успокоить:

- Да ты не переживай, это же не арест. Бывают случаи, когда жулики ставят на угнанные машины чужие номера или продают под перебитым Vin-кодом. Вот тогда у новой хозяйки могли вообще забрать машину, а так поездит пока по договору, разберетесь, и она спокойно сможет поставить ее на учет.

Дозвониться сразу до приставов не удалось и мы отложили этот вопрос до утра. Как оказалось, с подобной проблемой автовладельцы сталкиваются постоянно.

Что делать в такой ситуации?

Первым делом нужно позвонить судебным приставам, которые наложили ограничение – как правило, они быстро устраняют ошибку.

- У меня была такая же ситуация, - говорит житель Барнаула Денис Борзов. – Приставы наложили запрет на регистрационные действия. Мне пришлось написать заявление, скинуть сканы документов – свидетельство о регистрации, договор купли-продажи и ПТС. Через пару дней после этого все ограничения были сняты.

Приставы из Ижевска проинформировали, что произошла ошибка, и все ограничения уже сняты – после того, как изменения отобразятся в системе, можно будет спокойно идти в ГИБДД.

Кстати, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, прежде, чем покупать-продавать машину – информацию об автомобиле можно получить с помощью сайта Госавтоинспекции, для этого достаточно знать VIN автомобиля.

P.s.

Вопросы о том, почему регулярно возникают такие ошибки, когда ограничения накладываются на собственность посторонних людей, мы задали службе судебных приставов. Как только они дадут ответ, мы обязательно его напечатаем.