2020-03-20T13:51:06+03:00
Общество

Как и когда Барнаул станет умным

В столице Алтайского края полным ходом идет разработка QR-кодов, теплых остановок и free Wi-Fi
БОРЗОВ Денис
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Проект "умной" остановки в БарнаулеПроект "умной" остановки в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле воплощают в жизнь федеральный проект «Умный город». Благодаря ему жителям региона жить станет комфортно, а в некоторых случаях даже спасительно. Заместитель министра цифрового развития Алтайского края Дмитрий Чегров рассказал в беседе с «Комсомолкой», что мы увидим уже совсем скоро.

Конечно, до города в стиле мультика «Футурама» Барнаулу еще далеко. Летающие машины пока только снятся любителям киберпанка, а заморозка на сотни лет вперед не дождалась своего Фрая. Но что имеем, то имеем.

«Теплый павильон»

В конце прошлого года стало известно, где в Барнауле в 2020 году появятся умные остановки. В них будет работать бесплатный Wi-Fi, расположат кафе и запустят видеонаблюдение.

Пилотными площадками для них стали: остановка «Дом быта» (пр-кт Ленина), остановка «Площадь Октября» (четная сторона), остановка «Краевая клиническая больница» (ул. Фомина, 154), остановка «Площадь Баварина» (Речной вокзал), остановка «Молодежная» (пр-кт Красноармейский).

Во многом в остановках комфортна именно температура – там можно согреться зимой и укрыться от жары летом, перекусывая мороженкой и поглядывая в новостную ленту. К слову, бесплатно «серфить» по сети можно будет не только в павильонах.

Нагорный «вайфайрк»

Уже с 1 апреля на главной туристической площадке Барнаула можно будет заселфиться или пообщаться по видеосвязи даже, если ваш баланс ушел в минус.

По программе «Умный город» в Нагорном парке и на набережной Оби появятся точки доступа Wi-Fi. Всего на обустройство выделили 1,8 млн рублей, которые потратят до 2022 года. При этом ожидается, что беспроводные точки доступа в Нагорном парке и набережной заработают уже с 1 апреля 2020 года.

Вид с барнаульской горы на набережную Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

Вид с барнаульской горы на набережную ОбиФото: Олег УКЛАДОВ

«Уже проведена техническая и стоимостная оценка работ, на это выделены денежные средства из бюджета города. Wi-Fi в этой части города, ставшей местом притяжения барнаульцев, должен быть непременно качественным и высокоскоростным», - рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

Связь прошлого и будущего

В Барнауле решили ввести опыт, проверенный в селе Сростки. Теперь в историческом центре в 2020 году появятся специальные таблички с QR-кодом, отсканировав который можно будет просмотреть и прослушать историю памятника архитектуры Алтайского края.

QR-сканирование Фото: pixabay.com

QR-сканированиеФото: pixabay.com

«Все чаще горожане заказывают обзорные программы, когда в краевую столицу приезжают гости или партнеры по бизнесу. В 2019 году экскурсия становилась и романтическим свиданием», — считает заведующая отделом по развитию туризма мэрии Татьяна Сибиркина.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, сейчас в городе готово 12 видов экскурсий по разным направлениям. Они запустятся уже совсем скоро, когда установится хорошая погода.

К хорошему быстро привыкаешь

Из того, к чему мы уже привыкли, стоит отметить бесконтактную оплату за проезд. В Барнауле передвигаться на общественном транспорте теперь проще: введена оплата проезда по безналу, корректируются некоторые маршруты, чтобы люди подолгу не стояли на остановках.

- Раньше жители края обращались с жалобами, что оплата по карте, Apple и Android pay проходила не сразу. Иногда деньги не списывались, и человек попадал в стоп-лист. Теперь это происходит очень редко, это исключение, а не правило, - рассказал Дмитрий Чегров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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