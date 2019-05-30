Все больше жителей Алтайского края предпочитают оплачивать счета через QR-код

Как появился QR-код

Напомним, что прямым предком кода Quick Response, или QR-кода, является штрихкод. На протяжении десятилетий вертикальные полосы разной ширины и цифры под ними выполняли функцию носителя информации и подтверждения оригинальности продукта/услуги. Но в век информационных технологий возможности линейного кода оказались небезграничны - потребовался новый инструмент, способный вместить в себя больший объем данных, но не занимающий при этом много места. Так был разработан двухмерный штрихкод. И его функции на самом деле оказались гораздо шире предшественника - начиная с объемов информации и заканчивая тем, что зашифровать можно все что угодно.

Где используется

Сферы применения кода нового поколения очень широкие - его используют торговые компании, рестораны, рекламные агентства, культурные учреждения, органы власти, банки. Кодируют в QR данные о продукте, ссылку на официальный сайт, текст об объекте (замечали на архитектурных памятниках эти черно-белые квадратики?), билеты на концерты, платежные реквизиты и счета. То есть для того, чтобы оплатить, например, услуги ЖКХ или рассчитаться за детский садик, нет смысла идти в отделение банка или на почту и тратить там свое время в очередях - произвести оплату можно в одно мгновение, не вставая с дивана.

Как оплачивать ЖКХ

Преимущества дистанционного совершения платежей жители края оценили быстро - сегодня все больше пользователей мобильных банковских приложений задействуют при оплате QR-код. На квитанциях его легко узнать - это квадрат с черно-белыми точками. По двухмерному штрихкоду можно оплатить счета и на устройствах самообслуживания - достаточно поднести изображение к считывающему лучу. Но удобнее совершать платежи сидя дома, согласитесь? В мобильном приложении Сбербанка достаточно просто выбрать функцию оплаты по QR, навести объектив телефона или планшета на картинку, и на экране появится вся информация по платежу. То есть искать нужную организацию, самостоятельно вводить реквизиты, номер лицевого счета, Ф. И. О., адрес нет необходимости. Все эти сведения уже содержит QR-код. Останется только подтвердить оплату - и все!

Как платить за детский сад

Не каждый родитель знает, что QR-код позволяет экономить время и при оплате образовательных услуг. Обратите внимание на свою квитанцию за детский сад: если на ней изображен этот квадратный штрихкод, то смело можете пользоваться дистанционным сервисом. Родителю достаточно этот код сканировать - выбирайте сами, где это удобнее делать: в банкомате, терминале самообслуживания банка или в мобильном приложении дома.

Еще раз о плюсах

Помимо того что при использовании QR-кода экономится время, еще этот маленький помощник позволяет избежать ошибок при оплате. Дело в том, что когда мы говорим про реквизиты организаций, то те же детские сады как бюджетные ведомства имеют помимо обычных реквизитов, таких как номер расчетного счета, ИНН, КПП, БИК, еще и КБК и ОКТМО - много-значные числа, ошибиться в наборе которых можно в два счета. Оплачивая по коду, человеку не нужно вводить эти реквизиты, а значит, платеж уйдет по назначению.