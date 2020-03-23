«Употребляю лекарство и чешусь». Как импортозамещение повлияло на алтайских астматиков

Алтайские астматики вслед за больными диабетом и муковисцидозом столкнулись с проблемами импортозамещения лекарств. Люди не получают зарубежные препараты для лечения, как это было раньше. Импортный будесонид заменили на отечественный, и эта замена подошла не всем.

«Полгода ношу рецепты в аптеку, и все без толку»

Жительница Заринска Галина М. обратилась в редакцию «Комсомолки» с жалобой на то, что уже больше полугода не может получить зарубежный препарат немецкого производства, который ей выписал врач. У пенсионерки забирают рецепт, выписанный по торговому наименованию, но ничего по нему не дают. В качестве заменителя предлагают отечественный, на который у нее аллергия.

— Я принимаю его и сразу начинаю чесаться. Плохо становится. Врачу говорила об этом, он руками разводит. В аптеке ничего не знают. Недавно дочка моя психанула, купила мне за свои деньги лекарство. Но разве так должно быть? — говорит пенсионерка.

В аптеке.Фото: Олег УКЛАДОВ

Жалуются на пропажу лекарств и родители маленьких пациентов с астмой. По словам жительницы Барнаула Полины Скирды, в родительском чате многие люди жалуются за замену все того же будесонида.

— Моя дочка стоит на учете, но мы не берем бесплатные препараты. Все, что нужно, покупаем за свои деньги. Потому что, судя по тому, что говорят другие родители, то, что дают, не всегда хорошего качества.

«Получить бесплатное лекарство — это ад»

Николай Некрасов из Барнаула тоже приобретает препараты за свои деньги. Тратит в среднем 2600 рублей за ингалятор, но, как правило, ему в месяц требуется два, а то и три.

— Бесплатная выдача лекарств — это хождение по мукам. У меня, как у работающего человека, просто нет на это времени. Да и с тем отношением, что получаешь, не очень то и хочется. Но даже если ты прошел все эти круги ада, и рецепт у тебя на руках, рано расслабляться! Еще получить надо! Зачастую лекарства люди получают в том объеме, что полагается. Объясняют это тем, что их просто нет. Люди жалуются в минздрав и прокуратуру, и после этого чудесным образом лекарство появляется, — возмущается молодой человек.

Николай между беготней по больницам и аптекам и работой выбрал заработок. По его словам, он слышал от своих собратьев по диагнозу, что у них появились побочные эффекты на импортозаместительные препараты, люди начали чаще лежать в больницах.

А вот жительница краевой столицы Алина рассказала корреспонденту «Комсомолки», что ей часть препаратов заменили отечественные потому, что у нее оказалась индивидуальная непереносимость к зарубежным. Девушка говорит, что после замены все стало хорошо.

«Непереносимость — вещь индивидуальная»

Клинический фармаколог городской больницы №12 Барнаула Оксана Медведева рассказала, что импортозамещение лекарств в крае идет давно и постепенно. Вопросы у пациентов возникли потому, что сейчас оно приняло тотальный характер.

— У нас многие пациенты хорошо переносят отечественный будесонид. Некоторым, наоборот, зарубежный не подходит. Это все индивидуально, — говорит фармаколог.

Согласно действующему законодательству, врач должен выписывать лекарства по международному непатентованному названию (МНН), а не торговому. А пациентам уже выдают то, что закуплено.

На приеме у врача.Фото: Олег УКЛАДОВ

— Особые случаи регламентируются приказами Минздрава. Чтобы заменить препарат, нужны веские основания. Пациент, у которого появился побочный эффект, должен сходить сходить к врачу и зафиксировать появившиеся симптомы в медицинской карте. После этого доктор должен собрать врачебную комиссию, а затем подать извещение на сайт Росздравнадзора о реакции пациента. Когда достоверно будет установлены побочные эффекты, тогда на этого человека составят официальное ходатайство о закупке зарубежного препарата, выпишут его по торговому названию и поставят в известность аптеку, — рассказала Оксана Медведева.

По мнению фармаколога, даже в селах не должно быть проблем с фиксацией побочных эффектов и выписыванием препаратов в индивидуальном порядке.

Таким образом, схема действий при появлении побочных эффектов должна быть такова:

- зафиксировать побочные эффекты у врача и получить от него заключение;

- пройти врачебную комиссию, которая должна решить вопрос о замене препарата;

- если не получается ничего добиться, написать заявление в Росздравнадзор либо прокуратуру.

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