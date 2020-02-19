Проводят опыты? Родители детей-диабетиков жалуются на российский инсулин

С середины января 2020 года родители детей, больных сахарным диабетом, столкнулись с отсутствием нужных инсулинов по льготе. Вместо импортных «Хумалога» и «Лантуса» стали выдавать новоиспеченные российские биосимиляры «Ринлиз» и «Ринглар». Люди уверены, что замена препарата без клинической необходимости может плохо повлиять на здоровье несовершеннолетних пациентов.

Лечат за свои деньги

Родители алтайских детей-диабетиков в целом не против импортозамещения и экономии на лекарствах. Но сейчас, по их мнению, несовершеннолетние пациенты невольно стали участниками большого клинического испытания.

— Вместо препаратов, прошедших испытание временем, нам предлагают экспериментировать над своими детьми. Неужели наши чиновники не в курсе, что специалисты «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ не рекомендовали назначать новый инсулин детям, не опробовав его хотя бы в течение года на взрослых? — возмущается барнаулец Игорь Николаев.

Действительно, есть официальное заявление главного внештатного детского эндокринолога Минздрава РФ Валентины Петерковой:

— Формальных противопоказаний к применению перечисленных выше препаратов нет. Однако считаем целесообразным начать применение этих препаратов у детей как минимум через год применения их в широкой клинической практике у взрослых пациентов.

Старожилы с диабетом напоминают нашумевшую в конце 90-х годов историю с инсулином от бизнесмена и по совместительству депутата Госдумы Владимира Брынцалова, который первым в стране запустил линейку с отечественным инсулином. А те, кто его принимал, впоследствии нажили многочисленные осложнения.

Поэтому родители больных детей не желают проверять на своих детях эффективность отечественных инсулинов.

— У нас есть чат в WhatsApp, там состоят около 250 родителей. И никто пока не написал, что согласился принимать отечественные препараты. Все покупают то, что принимали, за свои деньги. Моему сыну пока нужна одна упаковка в месяц, это около 1800 рублей, — говорит Игорь Николаев.

Сейчас Игорь отнес рецепт на зарубежный препарат в аптеку, и добился, чтобы его приняли. Если в течение 10 дней ему не предоставят лекарство, это будет поводом для обращения в прокуратуру.

Проблемы с дозировками и помпами

13 февраля члены Алтайской краевой общественной диабетической организации «ДиаВиктори», в которую входят более ста человек, написали обращение на имя министра здравоохранения края Дмитрия Попова с просьбой продолжить закупку проверенных препаратов для детей.

— Проблема в том, что инсулины в ходе клинических испытаний не проверялись на детях — это запрещено российским законодательством. Нам не известно, как детский организм отреагирует на новый препарат. И мы не знаем, как российский инсулин будет работать в помпах. Кому писать претензию, если что-то пойдет не так — нарушится дозировка или сломается устройство? Мы написали двум производятелям инсулиновых помп — попросили разъяснить, можно ли использовать отечественные препараты. Ждем ответа, — рассказала «КП»-Барнаул» председатель «ДиаВиктори» Марина Ермилова.

Также, по словам женщины, некоторые пациенты просто не могут соблюдать врачебные рекомендации при использовании отечественных препаратов. Дело в том, что ручки к новым биосимилярам не рассчитаны на дозировку меньше 1 единицы. А детям начинают назначения с 0,5 единицы.

— Там просто не получится ввести меньшую дозу, ручка автоматическая. А некоторым детям и 0,5 единицы многовато, не говоря уже об одной, — объясняет Марина Ермилова.

Родители детей с диабетом уверены, что смена препарата должна производиться в условиях стационара, под наблюдением врачей, а фармацевты не должны выдавать биосимиляры без ведома лечащего врача.

— Бессистемная замена препаратов без клинической необходимости противоречит основным принципам охраны здоровья. Закупка препаратов по торговым наименованиям у нас в стране происходит при необходимости, и мы считаем, что такая необходимость у наших детей есть по крайней мере до 2021 года, пока препарат не получит широкого применения у взрослых. Такие рекомендации дают ведущие эндокринологи страны, в том числе и «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, где испытывали новые инсулины, — пишут члены общественной организации «ДиаВиктори» в своем обращении в алтайский минздрав.

Надежда на то, что алтайские чиновники пойдут навстречу, довольно призрачна: во-первых, деньги за закупку лекарств уже потрачены, а во-вторых, некоторым родителям уже заявляли, что, мол, «что купили — тем и пользуйтесь». Но люди настроены по-боевому: они намерены покупать импортные препараты и возмещать их стоимость через суд.

Что говорит о российском инсулине производитель

Компания-производитель российского инсулина «Герофарм» публично заявила, что ее биосимиляры по своим физико-химическим свойствам полностью соответствуют оригинальным препаратам. Также доказана идентичность молекул оригиналов и отечественных инсулинов, а также их биодоступности — степени и скорости всасывания, достижения максимальной концентрации в крови пациента и так далее.

geropharm_official Российский инсулин компании «Герофарм»

По российскому законодательству, этого достаточно для выведения препарата на рынок, поэтому проводить дальнейшие клинические испытания на пациентах, в том числе работу препарата в инсулиновых помпах, не обязательно.

Если на инсулин (или любой другой препарат, назначенный по льготе) появились побочные эффекты, то схема действий должна быть такова:

- зафиксировать побочные эффекты у врача и получить от него заключение;

- пройти врачебную комиссию, которая должна решить вопрос о замене препарата;

- если не получается ничего добиться, написать заявление в Росздравнадзор.

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