2020-03-17T15:15:35+03:00
Коронавирус Covid-19

«Масок давно нет»: теперь барнаульцы массово скупают антисептики

Но и антибактериальные средства уже не сыскать днем с огнём
Анна МОСКАЛЕНКО
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Корреспондент «Комсомолки» прошла около десяти аптек разных сетей. Масок нигде не было!Корреспондент «Комсомолки» прошла около десяти аптек разных сетей. Масок нигде не было!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Аптеки Барнаула не могут обеспечить жителей города медицинскими масками. Куда не зайдешь, провизоры отвечают, что масок нет.

- Масок нет уже давно, последние в январе разобрали, - говорит аптекарь сети «Первая помощь» на пересечении Ленина и Анатолия. - Стоили они тогда по 1,5-3,5 рубля, мы выдавали неограниченное количество. Сейчас же за масками ходят буквально через одного! У людей такая паника, хотя, я думаю, это не очень осознанно.

Тут же, рядом у прилавка стоят женщина с девушкой-подростком в масках и оккупируют второго провизора на протяжении 20 минут:

- …«Иммунал» раствор, «Терафлю», таблетки от кашля, «Цитрамон П», физраствор. Гели для обработки рук еще, пожалуйста, дайте. Слушайте, телефон же можно этим гелем протирать?

Корреспондент «Комсомолки» прошла около десяти аптек разных сетей - «Губернский лекарь», «Аптечный пункт», «Фармакопейка», «Аптека №1», «Фарм-дисконт». Масок нигде не было!

- Все маски сейчас в стационарах и поликлиниках, - рассказала работник одной из аптек. – Нам, если честно, толком не говорят, почему их не поставляют. Есть разные версии: кто-то говорит, что производители зарубежные, а границы закрыты, кто-то говорит, что все наши маски отправляют в Китай. Чему верить – не знаем.

Пытаясь хоть как-то себя обезопасить от вируса, народ кинулся в другую крайность - теперь начал активно скупать антисептические средства для обработки рук. Их тоже практически не осталось на прилавках.

– Хоть у вас есть! Обошла все - даже в «Новэксе» и «Фикспрайсе» не нашла, кошмар! – негодует женщина в очереди «Аптеки №1».

Действительно, ни в одной из ближайших к нашему офису аптек (редакция «Комсомолки» находится в центре, рядом со стадионом «Динамо»), кроме одной, антисептиков мы тоже не нашли. Возможно, в других районах их еще можно найти, в отличие от масок. По словам докторов, обработка рук – важная процедура при угрозе вируса. Устранять бактерии провизоры советуют с помощью таких средств, как «Асептолин», «Хлоргексидин», «Мирамистин».

Спросили мы у провизоров и про тесты на наличие коронавируса. По словам провизора из «Аптеки №1», в аптеки эти тесты поставляться не будут, их используют только в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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