2020-03-25T10:15:44+03:00
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Сергей Шубенков: Я постарею, но все равно выступлю на Олимпиаде

Перенос Олимпийских Игр на год, по его мнению, было правильным решение
Анна СЕМИНА
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Сергей Шубенков намерен и через год поехать на ОлимиадуСергей Шубенков намерен и через год поехать на ОлимиадуФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский барьерист Сергей Шубенков планировал участие в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, но накануне Международный олимпийский комитет сообщил, что принял решение перенести соревнования на следующий год.

В минувший вторник новости обновлялись чуть ли не каждый час. Чиновники от спорта сообщали то об отмене Игр, то об их переносе на более позднее время, то опровергали изменения дат и говорили, что все в силе. В итоге глава МОК Томас Бах по согласованию с властями Японии приняли судьбоносное решение отложить летнюю Олимпиаду на 2021 год.

Одним из претендентов не просто на участие, а на медаль Олимпийских игр был барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков. Для него это была бы вторая поездка на главный спортивный турнир планы: в 2012 году в Лондоне он стал только двенадцатым, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро Шубенкова и других легкоатлетов «отцепили» от Игр из-за допингового скандала. Позже спортсмен принял решение выступать на международных турнирах под нейтральным флагом, за что получил порцию негатива от некоторых «доброжелателей».

Конечно, перенос Олимпиады – это не самая лучшая новость, но в свете последних событий, считает Шубенков, это логичное и правильное решение.

- Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпийские игры переносились. Но, видимо, это правильное решение. Будем работать с тем, что есть. Ещё будет сезон, есть к чему готовиться. Задачи поставлены, их никто не отменял. Самое неприятное во всём этом, что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться, — сказал барьерист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В настоящее время Сергей находится на сборах в Адлере. Минувший зимний сезон он по традиции пропустил. Однако согласно последним данным, первые этапы престижных легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига» также перенесены из-за коронавируса. Так 16-17 апреля турнир должен был пройти в Катаре, а затем 10 и 16 мая в Китае, но в итоге один из стартов перенесли на 13 августа. Второй шанхайский этап и соревнования в Дохе могут назначить на осень.

Что касается других потенциальных олимпийцев от Алтайского края, то в Токио также мог поехать стрелок Сергей Каменский, гимнаст Денис Юров, гребцы Александр Дьяченко, Кирилл Ляпунов и Ирина Андреева, борец Виталий Щур и бегунья Полина Миллер.

К слову, Паралимпийские игры в Токио также перенесены на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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