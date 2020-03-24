Барнаулец может поехать на Олимпиаду в Токио

24 Март 2020 2020-03-24T05:00:57+03:00

Денис Юров попал в список кандидатов на летние ОИ в Токио (фото: Федерация Спортивной Гимнастики России)

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Барнаульский гимнаст Денис Юров попал в список претендентов на поездку на Олимпийские игры в Токио.

Предварительный список имен ТАСС назвала старший тренер российской команды Валентина Родионенко. Помимо нашего спортсмена в него вошли трехкратные чемпионы мира и пятикратный олимпийский призер, так что конкуренция будет жесткая.

- Готовиться будут Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Александр Чичеров, Денис Юров, Максим Синичкин, Кирилл Прокопьев, - сказала Родионенко.

Однако стоит отметить, что это не окончательный вариант. Кто-то будет исключен, возможно, кого-то возьмут на вооружение. Финальный отбор в сборную будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля.

Другая сложность состоит в том, что по данным СМИ накануне было принято решение перенести проведение летних Олимпийских игр в Токио на неопределенный срок. Точные даты назовут позже. Они должны были состояться с 24 июля по 9 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU