Барнаульский участник «Новой фабрики звезд» выступил в полуфинале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Евгений Трофимов, 24-летний уроженец Барнаула, стал участником песенного шоу на телеканале «Россия 1» «Ну-ка, все вместе!». Он исполнил песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный». На сцену с этой песней он выходит уже не первый раз – в 2019 году он исполнял ее на алтайском вокальном конкурсе «Поверь себя».

– С первого класса родители отдали меня в музыкальную школу. После 5 лет обучения игры на баяне, я понял, что этот инструмент – не мое, – признается Евгений. – Начал самостоятельно обучаться играть на гитаре. Я пишу песни, но до сих пор не знаю аккордов. Почему такая песня? Я воспитан на авторской бардовской песне, а Высоцкий – это культ, особенно для исполнителя-мужчины.

Ну-ка, все вместе! Выпуск 8. Сезон 2 Евгений Трофимов, Дом хрустальный All Together Now.