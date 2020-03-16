Барнаульский участник «Новой фабрики звезд» выступил в полуфинале шоу «Ну-ка, все вместе!»

Евгений Трофимов, 24-летний уроженец Барнаула, стал участником песенного шоу на телеканале «Россия 1» «Ну-ка, все вместе!». Он исполнил песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный». На сцену с этой песней он выходит уже не первый раз – в 2019 году он исполнял ее на алтайском вокальном конкурсе «Поверь себя».

– С первого класса родители отдали меня в музыкальную школу. После 5 лет обучения игры на баяне, я понял, что этот инструмент – не мое, – признается Евгений. – Начал самостоятельно обучаться играть на гитаре. Я пишу песни, но до сих пор не знаю аккордов. Почему такая песня? Я воспитан на авторской бардовской песне, а Высоцкий – это культ, особенно для исполнителя-мужчины.

Ну-ка, все вместе! Выпуск 8. Сезон 2 Евгений Трофимов, Дом хрустальный All Together Now.

Александр Шоуа, российский композитор, бывший солист группы «Непара», прокомментировал Женино выступление: «Насколько это является тем, что написал автор? Ни секунды. Но в Вас я увидел что-то большее, чем плохое повторение песни великого человека, мраморной плиты, я увидел современную рок-музыку в вашем исполнении. Мне кажется, у вас большое будущее в этом направлении».

Сергей Лазарев также увидел в артисте потенциал, при этом, отметил, что это абсолютно не конкурсная песня, но вызов и риск оправдали себя – 73 человека поверили исполнению алтайца и проголосовали за него.

Евгений попал в тройку лидеров, но оказался на второй позиции, поэтому ему пришлось поучаствовать в дуэли. В сражении за выход в финал звезда «Новой фабрики звезд» исполнил песню «Тут и там» Алексея Чумакова, но ему не хватило одного балла.

Ну-ка, все вместе! Выпуск 8. Сезон 2 Дуэль за выход в финал Евгений Трофимов "Тут и там".

Николай Басков с сожалением отметил уход Жени: «Поверь мне, то, что ты делаешь со своей гитарой и со своими песнями, я уверен, найдет отклик миллионов людей: у тебя неординарный голос, запоминающийся тембр. В тебе есть простота, интеллигентность и, в то же время, харизма зашкаливает.

– Тебя один раз увидишь – и все! Не забудешь, как Николая Баскова! – шутит сам Николай.

Евгений рассказал корреспонденту «Комсомолки», что сложных кастингов для него не было – в шоу он попал по приглашению. Съемки проходили в январе.

– Ничего страшного, что не хватило одного очка, – говорит Евгений. – Получилось, как получилось. После проектов «Поверь в себя», «Новая фабрика звезд» и «Ну-ка, все вместе!» участвовать где-то еще пока не планирую. Зато в скором времени закончу работу над собственным альбомом: там будут песни и под гитару, и полноценные минусовки. Записываю музыку в Барнауле в своей студии.

Отметим, в этом же выпуске от 15 марта 2020 года, поучаствовали еще две жительницы Алтайского края. 27-летняя Ксения Белова родом из села Бобровки исполнила песню Лободы «Пуля-дура» и набрала 53 голоса. А 26-летнюю Кристину Геворгян из села Быстрый исток с «Sing It back» поддержали 50 человек. Обе девушки не прошли в полуфинал.

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