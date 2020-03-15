Барнаульский рэпер Зомб спел с Джиганом
Известный рэпер Джиган и барнаулец Зомб (Семен Трегубов) спели дуэтом. Их совместная композиция называется "Для нее".
Слушатели уже оценили трэк и высказали свои мнения на странице Семена "ВКонтакте":
Джиган & Зомб - Для нее (Премьера песни 2020).
"Красава! Джиган ни о чем. Ты вытащил весь трек, как всегда. Но круче у тебя получается, когда ты один поешь".
"Бомбически и превосходно!"
"Разорвали просто!".
Впрочем, не всем понравилось совместное творение рэперов:
"Ничего не понял! Ни трека, ни вокала, НИ СЛОВА!!!"
Песня "Для нее" - о любви. В ней, в частности, есть такие слова:
"Спасибо небесам
Что мы встретились
Спасибо небесам
За эту жизнь
Ты часть моей души".
34-летний Семен Трегубов живет в Барнауле, но гастролирует по разным городам России. Он не только исполняет песни, но и снимает клипы. Женат, воспитывает дочерей-близняшек.
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ИСТОЧНИК KP.RU