2020-03-15T10:11:24+03:00
Звезды

Барнаульский рэпер Зомб спел с Джиганом

Трэк называется "Для нее"
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с youtube.com.Скриншот с youtube.com.
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Известный рэпер Джиган и барнаулец Зомб (Семен Трегубов) спели дуэтом. Их совместная композиция называется "Для нее".

Слушатели уже оценили трэк и высказали свои мнения на странице Семена "ВКонтакте":

Джиган & Зомб - Для нее (Премьера песни 2020).

"Красава! Джиган ни о чем. Ты вытащил весь трек, как всегда. Но круче у тебя получается, когда ты один поешь".

"Бомбически и превосходно!"

"Разорвали просто!".

Впрочем, не всем понравилось совместное творение рэперов:

"Ничего не понял! Ни трека, ни вокала, НИ СЛОВА!!!"

Песня "Для нее" - о любви. В ней, в частности, есть такие слова:

"Спасибо небесам

Что мы встретились

Спасибо небесам

За эту жизнь

Ты часть моей души".

34-летний Семен Трегубов живет в Барнауле, но гастролирует по разным городам России. Он не только исполняет песни, но и снимает клипы. Женат, воспитывает дочерей-близняшек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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