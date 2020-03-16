50 км за 164 минуты. Марафонцы пробежали по трассе Черемное - Барнаул и закрыли лыжный сезон
15 марта почти 1,5 тысяч человек вышли на старт 5-го лыжного марафона "Мария-Ра" в селе Черемное. Лыжники преодолели 50 км до барнаульской Трассы здоровья. Правда, до финиша добрались не все - 42 уставших участника сошли с дистанции.
На марафон съехались лыжники со всей Сибири. Среди них был и Александр Бессмертных из Кемеровской области, серебряный призер Олимпийских игр и двукратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.
Спортсмен Александр БессмертныхФото: Олег УКЛАДОВ
Спортсмен пообещал подарить свои личные лыжи первому, кто финиширует. Счастливчиком оказался 17-летний Роман Дергунов, второкурсник училища олимпийского резерва в Барнауле. Он прошел 50 км трассы всего за 2 часа 44 минуты (164 минуты)!
Первым финишировал 17-летний Роман ДергуновФото: Олег УКЛАДОВ
Дистанцию прошла и Людмила Колобанова - знаменитая на весь мир спортсменка из Реутова, единственная в мире женщина, которая имеет титул 12-кратного мастера по сверхдлинным дистанциям. За свои 76 лет (!) она прошла 223 лыжных и 189 летних (беговых) марафонов, соревновалась в 16 странах на четырех континентах (везде, кроме Южной Америки и Антарктиды).
Людмила Колобанова на открытии марафона Чермное - Барнаул.Видео Олега Укладова
Участников, завершивших 5-й марафон, встретили на базе "Динамо" на Трассе здоровья, в 20:08. Две девушки Анны шли более 10 часов, рассказали в компании "Мария-Ра".
Марафон Черемное - Барнаул.Видео Олега Укладова
Только цифры
Участники марафона съели и выпили:
10 000 блинчиков,
5 000 бутербродов
200 кг сала,
30 кг огурцов,
300 литров морса
Также марафонцев поили и кормили пловом из полбы, творожными сырками, йогуртом, чаем и свежесваренным кофе.
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ИСТОЧНИК KP.RU