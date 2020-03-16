50 км за 164 минуты. Марафонцы пробежали по трассе Черемное - Барнаул и закрыли лыжный сезон

15 марта почти 1,5 тысяч человек вышли на старт 5-го лыжного марафона "Мария-Ра" в селе Черемное. Лыжники преодолели 50 км до барнаульской Трассы здоровья. Правда, до финиша добрались не все - 42 уставших участника сошли с дистанции.

На марафон съехались лыжники со всей Сибири. Среди них был и Александр Бессмертных из Кемеровской области, серебряный призер Олимпийских игр и двукратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Спортсмен Александр БессмертныхФото: Олег УКЛАДОВ

Спортсмен пообещал подарить свои личные лыжи первому, кто финиширует. Счастливчиком оказался 17-летний Роман Дергунов, второкурсник училища олимпийского резерва в Барнауле. Он прошел 50 км трассы всего за 2 часа 44 минуты (164 минуты)!

Первым финишировал 17-летний Роман ДергуновФото: Олег УКЛАДОВ

Дистанцию прошла и Людмила Колобанова - знаменитая на весь мир спортсменка из Реутова, единственная в мире женщина, которая имеет титул 12-кратного мастера по сверхдлинным дистанциям. За свои 76 лет (!) она прошла 223 лыжных и 189 летних (беговых) марафонов, соревновалась в 16 странах на четырех континентах (везде, кроме Южной Америки и Антарктиды).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/766612" frameborder="0"></iframe> Людмила Колобанова на открытии марафона Чермное - Барнаул.Видео Олега Укладова

Участников, завершивших 5-й марафон, встретили на базе "Динамо" на Трассе здоровья, в 20:08. Две девушки Анны шли более 10 часов, рассказали в компании "Мария-Ра".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/766614" frameborder="0"></iframe> Марафон Черемное - Барнаул.Видео Олега Укладова

Только цифры

Участники марафона съели и выпили:

10 000 блинчиков,

5 000 бутербродов

200 кг сала,

30 кг огурцов,

300 литров морса

Также марафонцев поили и кормили пловом из полбы, творожными сырками, йогуртом, чаем и свежесваренным кофе.

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон Черемное - Барнаул 2020Фото: Олег УКЛАДОВ

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