Легендарная 76-летняя спортсменка пробежит 50-километровый лыжный марафон на Алтае

В воскресенье, 15 марта в Алтайском крае состоится Пятый 50-километровый лыжный марафон Черемное-Барнаул.

Жизнь закалила

Лыжный праздник организован компанией «Мария-Ра» и приурочен к закрытию зимнего сезона на барнаульской Трассе здоровья. Именно здесь состоится финиш марафона. В этом году его главным почетным гостем стала знаменитая спортсменка из Реутова Людмила Колобанова. В свои 76 она уже преодолела 189 летних марафонов и 168 лыжных марафонов Worldloppet (международная федерация лыжных марафонов, основанная в 1978 году в городе Уппсала, Швеция. – прим.авт.). Она единственная женщина в мире, завоевавшая титул двенадцатикратного мастера по сверхдлинным дистанциям. При этом перенесла не одну серьезную травму, в том числе на позвоночнике, но жаловаться на здоровье – это точно не про Людмилу. Она по характеру боец и закалила ее сама жизнь.

Маршруты, по которым спортсменка уже прошлаФото: Анна СЕМИНА

- К окончанию школы у меня был первый разряд по лыжам, конькам, велосипедам, второй разряд по легкой атлетике, по пятиборью, стрельбе из трех положений из пневматической винтовки. Еще я занималась шахматами, шашками, а также шитьем, изучала азбуку Морзе, - рассказывает о достижениях своей юности Людмила Иосифовна.

Работала она тоже как мужик: разгружала вагоны, колола дрова, в школьные годы местную шпану держала в страхе. Хотя с тех пор ничего не изменилась. К ней и по сей день многие обращаются за помощью. Даже чиновники!

Движение - жизнь

В 1974 году Людмила Колобанова получила травму ноги. Шесть месяцев провела в спортивном диспансере. Практически заново пришлось учиться ходить. Тогда известный хирург сказал ей, что чтобы двигаться - надо найти стимул. Так она снова встала на лыжи. Но оставался вопрос чем заниматься летом. Он был открыт до 1988 года, когда Людмила вновь попала в больницу.

Людмила Колобанова с паспортом WorldloppetФото: Анна СЕМИНА

- Я месяц пролежала, потом месяц тренировалась и затем пробежала Московский международный марафон за 3 часа 43 минуты, - рассказывает спортсменка.

А потом нашелся и стимул – Колобанова купила первый паспорт Worldloppet, в котором каждая страна организующая марафоны, делает отметки. И понеслась... Причем в прямом смысле. За сезон преодолевает по несколько многокилометровых гонок. Победа за победой. Ну как тут бросить? Медалей и кубков столько, что в маленькой однушке они не помещаются. Людмила Иосифовна начала их раздаривать детям и развозить по музеям.

- Ну, зачем мне их столько? – говорит она. – С кубков же еще пыль надо сдувать. А квартирка у меня небольшая. Там одних медалей уже несколько слоев.

Сувениры с марафоновФото: Анна СЕМИНА

Секрет успеха

- Чем вы будете больше двигаться, тем лучше, - отмахиваясь, говорит Людмила Колобанова на все вопросы о здоровье.

Если все делать правильно, то ничего беспокоить не будет, считает она. Да, есть проблемы с ногами, но чтобы ничего не болело, она выбирает правильную обувь с поддержкой стопы, не бегает по кочкам, а после каждого марафона позволяет себе пригубить пиво – вычитала в какой-то научной статье, что оно помогает мышцам восстановиться. Причем без разницы какое – алкогольное или безалкогольное. Сначала не поверила, но рискнула проверить. И правда, на следующее утро встала, как огурчик – ничего не болело. А еще во время тренировок и марафонов старается следить за пульсом.

Людмила Колобанова на соревнованияхФото: Анна СЕМИНА

А вообще, на новые свершения толкают те, кто бежит рядом. Марафонцы они ведь ребята компанейские, своих не бросают и всячески помогают. Бывает чуть ли не на руках несут товарища до финишной ленты.

- Однажды на марафоне я даже встретила Меркель. Я была возле правительства Германии. Остановилась машина, вышел мужчина, открыл дверь и вышла она. Увидела у меня пакет берлинского марафона, начала разговаривать. Спросила, из какого я города. Я ответила, что из России. Она тут же перешла на русский язык. Пожелала мне удачи. Было очень приятно, - рассказывает спортсменка. – Она совершенно простая, не такая как чиновники в России: без охраны и сопровождения.

Людмила Колобанова на соревнованияхФото: Анна СЕМИНА

А еще Людмила Иосифовна говорит, что у нее есть мечта – пробежать марафон в Южной Америке. Но для этого надо как минимум 160 тысяч рублей (на проезд и проживание), а за эти же деньги можно несколько марафонов «взять». К тому же спонсоров у Людмилы Иосифовны нет и путешествовать приходится на скромную пенсию. А она немногим более 15 тысяч рублей. Со временем Колобанова научилась экономить – останавливается в одних и тех же маленьких отелях, где ей дают скидку, как постоянному клиенту, самостоятельно ищет дешевые рейсы. Одежду шьет себе сама. Некоторые страны приглашают на марафоны и платят за нее стартовый взнос. Мелочь, а приятно.

Людмила Колобанова рассказывает о своих достиженияхФото: Анна СЕМИНА

Справка

Для участия в марафоне Черемное-Барнаул можно зарегистрироваться у кассира в любом магазине «Мария-Ра». Стоимость участия: 50 рублей, если участник добирается самостоятельно, 75 рублей – если на автобусе компании. Сбор участников, которые добираются организованно, состоится на лыжной базе «Динамо» по адресу: Барнаул, Змеиногорский тракт, 36. Отъезд в 7.00. Старт гонки в 9.00 от черемновского Дома культуры.