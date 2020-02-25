Выставка черепов и мумий пройдет в Барнауле

7 марта в музее «Город» откроется выставка черепов и мумий «Memento mori», созданная художником Александром Пашковым и его женой Аленой. Александр - единственный в Сибири тату-мастер, работающий в стиле реализма и имеющий более 30 международных наград. Последние пять лет он занимается пластизацией и художественным оформлением черепов.

- «Memento mori» - помни, что ты смертен. Современное общество со страхом относится к оборотной стороне жизни. Многие знакомые пытались нас отговорить от этого названия, но оно пришло к нам сразу. Мы не стремимся показать печальный образ смерти, наша цель - познакомить зрителя с наследием предков, - рассказывают организаторы. - Экспонаты не вызывают страха, а лишь напоминают о бренности бытия и неизбежности окончания земного существования.

Художник Александр ПашковФото: из личного архива героя(ев) публикации

Страсть к черепам

– В 10 лет я впервые взял человеческий череп в руки в мастерской у Александра Карпова, художника и моего наставника, – рассказывает Александр. – Меня поразило, что природа создает такую красоту – я разглядел, как швы костей в черепе соединены узором. Я держал в руках чью-то жизнь. То есть, понимаете – это же человек, который прожил жизнь, быть может, воспитывал детей, принимал какие-то решения, а теперь… все, что от него осталось, ты держишь в руках.

Восторг только крепчал. Александру захотелось заиметь целую коллекцию черепов. Настоящих. Однако, согласитесь, вопрос этот очень щепетильный... Поэтому он принял решение собирать копии черепов.

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: из личного архива героя(ев) публикации

– Когда в руках настоящий череп, мысль сделать по нему резьбу, распилить его вряд ли вас посетит. Когда череп из пластика, можно воплотить любую фантазию и вдохновляться другими работами. Я решил, что я могу делать копии черепов, черепа-шкатулки, – говорит Александр. – Показывал гостям – они восхищались, пугались, но когда узнавали, что это копии, начинали разглядывать. Так и появилась идея организовать выставку. Моя супруга, муза и историк-культуролог в одном лице, помогла задать направление, нашла исторический концепт.

– Мы хотим проследить динамику погребального культа, ритуала, поклонения культу черепу в различные исторические периоды у разных народов, – делится Алена. – Ведь интерпретаций символа черепа множество. В самых древних культурах череп – жизненная сила, предмет поклонения, для нас – вместилище души, суть бытия, сосредоточение божественной силы, защищающей человека от всяческих напастей. Оказывается, черепа не хоронили с телом, их бальзамировали, разукрашивали, разрезали на амулеты, ставили на почетное место в жилище, украшали ими фасады, культовые места. Люди верили в то, что череп являются вместилищем души.

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Самые интересные экспонаты

С развитием цивилизации ритуалы заупокойного культа усложнялись, предки начали мумифицировать тела. Много интересных экспонатов на эту тему есть в Берлинском музее, в Париже и Лувре, но далеко не все могут там побывать – на выставке «Memento mori» будет много максимально приближенных к реальным экспонатам.

– Один из экспонатов нашей выставки был вдохновлен историей мумифицированной головы английского философа Джереми Бентона, – делится Алена. – Его останки хранятся в университетском колледже Лондона с 1832 года. Свое тело он завещал для бальзамирования другу, хотел, чтобы таким образом его мумия всегда присутствовала на заседании ученого совета. Что-то пошло не так, забальзамированная голова оказалась испорчена. Выступили пятна, щеки ввалились, кожа стала сухой – все это выглядело нелепо на фоне ярко-голубых стеклянных глаз. Мы сделали копию этой головы – у нее такие же стеклянные голубые глаза, настоящие протезы.

Также на выставке можно увидеть черепа с трепанацией и искусственной деформацией, относящиеся к первобытной культуре, ритуальные маски, хрустальные черепа племен Мезоамерики, украшенные рогами черепа кельтов и чаши для питья, египетскую мумию, монахов-капуцинов и многое другое.

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Подсказка

Выставка «Memento mori» будет проходить с 10 марта по 24 апреля в музее «Город» (ул. Толстого, 24).

Цена билета: взрослый – 250 рублей, детский – 200, пенсионеры и организованные группы от 10 человек –150 рублей.

Справки по тел. 8-960-955-30-30.

12+

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: из личного архива героя(ев) публикации

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