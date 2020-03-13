В алтайском селе из-за нечищеных дорог умершую не могли похоронить несколько дней

Эта зима запомнится жителям Алтайского края надолго: метели и снегопады повергли регион в коллапс. После разгула стихии часть сел по несколько дней оставались отрезанными от «внешнего мира». Так случилось и после недавней метели 8-9 марта – дорогу в поселок Пионер Труда в Хабарском районе наглухо перемело. Из-за этого двое суток из дома не могли вывезти тело умершей местной жительницы.

О ЧП сообщили подписчики паблика в инстаграме @barnaul_news. 9 марта в 22:00 в селе скончалась пожилая женщина. Её сын обратился в полицию и «скорую помощь», но пробиться сквозь «барханы» снега они не смогли.

- В поселок ни проехать, ни пройти из-за занесенной дороги. Звонили в сельсовет и прокуратуру, но, как говорится, безрезультатно, дорогу так никто и не прочистил. При этом родственникам в полиции сказали к трупу не прикасаться, - рассказал автор поста.

Разрешить ситуацию удалось лишь к 11 марта – к этому времени родные провели в доме с телом умершей двое суток. Как рассказал «Комсомолке» глава Новоильинского сельсовета Сергей Чурсин, 12 марта, в четверг, женщину похоронили. Однако и на кладбище пришлось прорываться с боем и тяжелой техникой.

- В сёла не проехать, потому что дорожники не чистят: не успевают, техники - нет, денег - нет. Хорошо, что зима заканчивается. У нас помпа полетела 9 марта в школе, но я и туда проехать не смог, снегом сразу заметает все. У нас Единую диспетчерскую службу создали, которая должна все координировать, а они ни черта не знают. Нам говорят: «Звоните начальнику ДСУ», так мы звонили – результата нет. Трактора пробивают дорогу, а ее тут же заметает так, что мама не горюй, - говорит глава сельсовета.

По словам Чурсина, такая же ситуация и в селе Топольное. Дороги были закрыты по два-три дня, продукты доставляли спасатели на снегоходах. Многие жители с пониманием относятся к такой напряженной обстановке, но есть и такие, кто не хочет входить в положение, пояснил мужчина.

- Головная контора дорожников находится в Завьялово, но они не успевают везде почистить все вовремя. Нам район передал полномочия, чтобы мы заключали договора с фермерами, у которых есть техника. Вот у нас у фермера сломался трактор, и какая-то жительница нажаловалась, мол, в течение 12 часов должны почистить. Меня теперь оштрафовать хотят. А я что, господь бог? Пишу объяснительные: техника сломана, где я её возьму? – недоумевает Сергей Чурсин.

Напомним, в среднем норма осадка за декабрь-январь в Алтайском крае превышена на 200-300%. Страшно представить, какие цифры нам представят по итогам всей зимы.

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