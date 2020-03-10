Колонна машин 10 часов провела в «снежном плену» на алтайской трассе

Казалось бы – на дворе 21 век… И страшно представить, что в наше время люди могут не час, и не два, просидеть в пробке в разгар метели. Десять(!) часов понадобилось, чтобы вызволить шесть машин, застрявших на запорошенной деревенской дороге. «Комсомолка» связалась с одним из пострадавших, который рассказал, как все было.

Машину с ребенком полностью занесло

9 марта, как и в предыдущий день, в Алтайском крае не стихала метель. Многие дороги вновь оказались заметены.

- Разыгрался буран, и все начали срочно выезжать из деревни. Это было 9 утра. Впереди нас застряла машина, и за ней встали пять автомобилей. Причем в передней и замыкающей колонну машинах были маленькие дети. Одна женщина попыталась помочь вытащить впереди стоящую машину, но тут же и сама забуксовала. А метель все сильнее и сильнее: на расстоянии пяти метров ничего не видно. Ни назад, ни вперед. Нам ничего не оставалось кроме как ждать технику, - рассказывает Виктор, один из автомобилистов, оказавшихся в «плену».

Крепились, как могли, просили помощи всевозможными способами. Так, в комментариях на странице в инстаграм губернатора Виктора Томенко появилось сообщение с призывом помочь от некой Юлии Милешиной.

- Срочно! Нужна помощь в спасении людей, попавших в снежный шторм на прилегающей дороге Троицкого района, село Усть-Гавриловка, на трассе Бийск-Барнаул. В плену находятся шесть машин. Руководство Троицкого района бездействует уже более пяти часов. У людей заканчивается топливо. Не исключаю серьёзных последствий жизни и здоровья людей, если Вы не вмешаетесь срочно к решению ситуации, - писала женщина.

В министерстве транспорта Алтайского края Юлии ответили, что техника уже выехала с населенных пунктов. Однако добраться до дороги даже титанам-тракторам было крайне сложно. А тем временем автомобиль, застрявший впереди колонны, уже занесло снегом.

- Все друг друга поддерживали, общались и по телефону. Паника, в основном, началась в первой машине: в машине ребенок лет трех, а её так занесло, что ни выйти, ни зайти. Мы подходили, проверяли их. Боялись, что выхлопную трубу может завалить – задохнулись бы все, - добавил Виктор.

По словам Виктора, на помощь застрявшим прислали два трактора К-700 и один с ковшом. Сложность спасательной операции была в том, что трактор мог наехать на машину, занесенную снегом. Поэтому один из дорожников дежурил, чтобы этого не допустить. Как только автомобиль «достали», техника повела колонну: пять машин – к трассе, одну – к селу. В это время часы уже показывали 19:00. Итого, десять часов в «снежном плену».

- Хорошо, что все закончилось благополучно. Мы очень благодарны людям, которые нам помогли. Я 35 лет туда езжу, и такое в первый раз произошло. Очень страшно было. До августа я туда - ни ногой, - подчеркнул собеседник.

Застрял даже КамАЗ

Вышеописанная ситуация – не первая за прошедшие дни. Погода не щадит не только легковушки, но и даже КамАЗ. О происшествии рассказала еще одна подписчица Виктора Томенко.

- Машина застряла в снежной буре! Смоленский район, село Сычевка в направлении села Черновая. Люди вторые сутки стоят, помощи не могут дождаться, заканчивается топливо, - пишет Оксана.

В минтрансе ответили, что рядом работает техника, людям предложили эвакуацию в село Солоновка, но они отказались, так как не могут бросить машину.

- Уже более суток на территории юго-восточной зоны сильный циклон, поэтому даже прочищенные дороги быстро заметает. Техника будет пробиваться и далее, но она также застревает. На данный момент все необходимые запасы у пострадавших есть, - добавили в министерстве.

Однако, по словам самих пострадавших, запасы еды уже закончились. Да и топлива осталось буквально на час.

- Мы еще вечером 8 марта застряли. С этого времени нас и кормят обещаниями вытащить. А как они вытащат? Мы звонили дорожникам, они говорят, что техники нет. Мы за деньги уже нанимали, но машины застревают, не могут прочистить. В МЧС звонили – говорят, что как буран кончится, так и начнут чистить. Предложили эвакуироваться, а как я брошу КамАЗ? Его по частям растащат, а мне потом всю жизнь расплачиваться. Лучше уж здесь замерзнуть, чем потом выплачивать огромные деньги. Спасатели обещали сегодня привезти продукты и солярку. Если не привезут – буду бегать вокруг КамАЗа, спортом заниматься, - не теряя энтузиазма, говорит мужчина.

Список таких ЧП еще длинный. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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