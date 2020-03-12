2020-03-12T11:05:29+03:00
Общество

Топ самых смешных шуток от сотрудников колоний и СИЗО

Команда УФСИН «Не зарекайся» выступает в лиге КВН «Алтай» [видео]
Анастасия Корягина
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Команда КВН «Не зарекайся».Команда КВН «Не зарекайся».Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
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4 апреля в ДК «Сибэнергомаш» Барнаула состоится первый четвертьфинал лиги КВН «Алтай», где будет выступать сборная УФСИН России по Алтайскому краю — команда «Не зарекайся». Ее участники — действующие сотрудники колоний и СИЗО, что автоматически делает команду уникальной. Капитан команды Сергей Иванов рассказал «Комсомолке», про что шутят уфсиновцы.

Веселые и находчивые

Главной своей задачей капитан команды КВН «Не зарекайся» видит разрушение стереотипов о сотрудниках мест не столь отдаленных. Игра дает возможность уфсиновцам пошутить и расслабиться, а для «гражданских» — увидеть, что они обычные люди.

— Зрители могут посмотреть на сотрудников УИС под другим углом и понять, что они тоже могут быть веселыми и находчивыми. И мы стараемся шутить не только о службе, а в целом о том, что волнует людей, — говорит Сергей.

Капитан команды КВН «Не зарекайся» Сергей Иванов. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Капитан команды КВН «Не зарекайся» Сергей Иванов.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Идея сыграть в КВН в структуре ФСИН принадлежит федеральному руководству. А в Алтайском крае пошли дальше: создали целую сборную. В команде девять человек, все из разных учреждений. Сергей работает оперативником в ИК-4 Рубцовска. Он же — идейный вдохновитель и автор большинства шуток.

— У меня просто есть опыт, я играл в КВН во время учебы в институте. Но и остальные уже подтягиваются. Например, у нас есть миниатюра «Случай в парикмахерской», — ее полностью придумал член нашей команды Антон Филиппов, сотрудник СИЗО, — рассказал Сергей.

Миниатюра команды КВН «Не зарекайся» про парикмахерскую.

Сейчас команда периодически собирается на репетиции, где отрабатывает и совершенствует старое, и придумывает новое. У фсиновцев большие амбиции — несмотря на то, что команда фактически существует один месяц, они прошли в четвертьфинал лиги «Алтай» и нацелены на «Сибирь».

— Возможно, нас позовут и на фестиваль, в Первую лигу. Мы будет к этому стремиться, но нам еще нужно набрать материал, — сдержанно комментирует этот вопрос Сергей.

По завершении состязаний команда-финалист получит право представить региональную лигу на Международном фестивале КВН в Сочи.

Миниатюра команды КВН «Не зарекайся» про побег из колонии.Видео: УФСИН России по Алтайскому краю

Топ-10 шуток от команды КВН «Не зарекайся»:

«В тюрьме у Андрея было прозвище Д’Артаньян, потому что он сидел один за всех»

«В Санкт-Петербурге инспектор СИЗО «Кресты» делает обход сверху вниз справа налево»

«Иван Иваныч лежал в коме уже три месяца, тогда за ним закрепили инвентарный номер»

«Группа опытных водолазов обнаружила группу менее опытных водолазов»

«Пока Наталья парковалась, соседний «Лексус» становился все дешевле и дешевле»

Команда КВН «Не зарекайся». Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Команда КВН «Не зарекайся».Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

«Очень толстая девочка кладет в чай три кусочка сала»

«В семье депутата Госдумы ходят курить за гаражи, против гаражей и воздержался»

«Отец спалился, играя с сыном в разведчиков: «первый, первый, я второй, как слышишь меня, приёмный?»

«Создателя матрешек похоронили в гробу в гробу в гробу»

«Не желая мыть посуду, муж сделал себе манту»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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