Топ самых смешных шуток от сотрудников колоний и СИЗО
4 апреля в ДК «Сибэнергомаш» Барнаула состоится первый четвертьфинал лиги КВН «Алтай», где будет выступать сборная УФСИН России по Алтайскому краю — команда «Не зарекайся». Ее участники — действующие сотрудники колоний и СИЗО, что автоматически делает команду уникальной. Капитан команды Сергей Иванов рассказал «Комсомолке», про что шутят уфсиновцы.
Веселые и находчивые
Главной своей задачей капитан команды КВН «Не зарекайся» видит разрушение стереотипов о сотрудниках мест не столь отдаленных. Игра дает возможность уфсиновцам пошутить и расслабиться, а для «гражданских» — увидеть, что они обычные люди.
— Зрители могут посмотреть на сотрудников УИС под другим углом и понять, что они тоже могут быть веселыми и находчивыми. И мы стараемся шутить не только о службе, а в целом о том, что волнует людей, — говорит Сергей.
Капитан команды КВН «Не зарекайся» Сергей Иванов.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Идея сыграть в КВН в структуре ФСИН принадлежит федеральному руководству. А в Алтайском крае пошли дальше: создали целую сборную. В команде девять человек, все из разных учреждений. Сергей работает оперативником в ИК-4 Рубцовска. Он же — идейный вдохновитель и автор большинства шуток.
— У меня просто есть опыт, я играл в КВН во время учебы в институте. Но и остальные уже подтягиваются. Например, у нас есть миниатюра «Случай в парикмахерской», — ее полностью придумал член нашей команды Антон Филиппов, сотрудник СИЗО, — рассказал Сергей.
Миниатюра команды КВН «Не зарекайся» про парикмахерскую.
Сейчас команда периодически собирается на репетиции, где отрабатывает и совершенствует старое, и придумывает новое. У фсиновцев большие амбиции — несмотря на то, что команда фактически существует один месяц, они прошли в четвертьфинал лиги «Алтай» и нацелены на «Сибирь».
— Возможно, нас позовут и на фестиваль, в Первую лигу. Мы будет к этому стремиться, но нам еще нужно набрать материал, — сдержанно комментирует этот вопрос Сергей.
По завершении состязаний команда-финалист получит право представить региональную лигу на Международном фестивале КВН в Сочи.
Миниатюра команды КВН «Не зарекайся» про побег из колонии.Видео: УФСИН России по Алтайскому краю
Топ-10 шуток от команды КВН «Не зарекайся»:
«В тюрьме у Андрея было прозвище Д’Артаньян, потому что он сидел один за всех»
«В Санкт-Петербурге инспектор СИЗО «Кресты» делает обход сверху вниз справа налево»
«Иван Иваныч лежал в коме уже три месяца, тогда за ним закрепили инвентарный номер»
«Группа опытных водолазов обнаружила группу менее опытных водолазов»
«Пока Наталья парковалась, соседний «Лексус» становился все дешевле и дешевле»
Команда КВН «Не зарекайся».Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
«Очень толстая девочка кладет в чай три кусочка сала»
«В семье депутата Госдумы ходят курить за гаражи, против гаражей и воздержался»
«Отец спалился, играя с сыном в разведчиков: «первый, первый, я второй, как слышишь меня, приёмный?»
«Создателя матрешек похоронили в гробу в гробу в гробу»
«Не желая мыть посуду, муж сделал себе манту»
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ИСТОЧНИК KP.RU