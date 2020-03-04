Какие команды прошли в новый сезон КВН-Алтай
В новый сезон официальной лиги #КВНАЛТАЙ прошли 18 команд из 24. Отборочная игра прошла 29 февраля, выступили участники не только из Алтайского края, а также из Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей.
В новый сезон прошли:
- барнаульские команды «Счастливо», «Под Каблуком», «Между Нами», «Не Зарекайся» (УФСИН), Сборная Медицинского Университета», «Кто Подставил Кролика Роджера», «Здравия Желаю», «Интеллигенты», «Печка»,
- бийские команды «АлтайКлан», «Чепошенский Крокодил», «Как Вариант»,
- заринская команда «Ржаная Мука»,
- рубцовская команда «9 семестр»,
- горно-алтайская команда «Кто На Новенького»
- новосибирские команды «Гагарин» и «Сборная СИУ РАНХиГС»,
- новокузнецкая «Ночная Смена».
Первый четвертьфинал состоится 4 апреля в баранульском ДК «Сибэнергомаш» (пр. Ленина, 147). Билеты на сайте barnaul.kassy.ru и во всех кассах сети Кассы.ру.
Группы Лиги #КВНАЛТАЙ: https://vk.com/kvnaltay и https://www.instagram.com/kvnaltay/ .
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ИСТОЧНИК KP.RU