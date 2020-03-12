На Кузбассе будут строить сейсмостойкие дома из алтайских ЖБИ-панелей

Кемеровское предприятие «Мастер строй» заказала у барнаульского завода ЖБИ-100 комплектующие для сейсмостойких домов. Предложенные алтайскими производителями решения позволяют возводить конструкции, выдерживающие толчки до 8 баллов. Такие дома начнут возводить на Кузбассе ужу в 2020 году.

Рациональный выбор

На барнаульском заводе традиционно выпускают плиты 97-й и 330-й серии. Из таких комплектующих возводят дома в городах Сибири, но, рассказал главный инженер предприятия Сергей Ерохин, для Кузбасса нужно особое решение.

«В этом регионе повышенные требования к сейсмостойкости конструкций. Тем более они высоки, ведь дома будут строить для детей-сирот», - пояснил Ерохин. Поэтому ЖБИ-100 предложило остановиться на 97-й серии, но доработать ее под новые требования.

«Для Алтайского края выпускается стандартная 97-я серия. В ней все изделия свариваются на стройплощадке через специальные закладные детали и анкера. Это металлические элементы внутри бетона, - объясняет главный технолог Наталья Панасенко. – В сейсмостойкой серии связей намного больше: плиты свариваются через множество выпусков арматуры. Поэтому конструкции устойчивее к толчкам».

97-я считается самой «теплой». Ее комплектующие производят керамзитобетона, который отлично защищает от холода. Плюс по периметру панели укладывают минвату, чтобы не промерзали швы, а внутри, в качестве теплоизоляционного слоя применяется экологически безопасный пенополистирол. Жить в таких домах комфортно и с зимнюю стужу, и в летний зной.

Технологии и порядок

От брака крупное производство оберегает многоступенчатый контроль качества. Фото Ангелина Аверина.

От брака крупное производство железобетонных конструкций оберегает и многоступенчатый контроль качества. «Мы контролируем материалы, которые поступают на предприятие для производства. Это входной контроль качества цемента, щебеня, песка, металла, теплоизоляции и других комплектующих», – рассказывает начальник центральной строительной лаборатории Сергей Барсуков.

На следующем этапе лаборатория предприятия тестирует материалы согласно требованиям нормативной документации. Также мастер ОТК оценивает качество арматурных изделий и готовой продукции. «Так мы получаем изделия, из которых можно строить многоэтажные дома», - говорит Барсуков.

Поехали!

Завод ЖБИ уже запустил новую сейсмостойкую 97-й серию. Ежедневно он производит несколько деталей: наружные, внутренние стеновые панели, плиты перекрытий и другие. Всего для того, чтобы собрать дом от цоколя до кровли, нужно около 20 видов железобетонных деталей.

В течение примерно пяти месяцев мы будем выпускать комплектующие для первого дома и поставлять их в Кемеровскую область, - поясняет главный инженер предприятия Сергей Ерохин. – На один дом нужно около 4 тысяч кубометров железобетона. Это около 20% от объёмов производства предприятия. Планируем и дальше работать с этим заказчиком.

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