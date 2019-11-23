2019-11-22T19:23:35+03:00
Общество

Как ничего и не было: фотоподборка - как тату-мастера маскируют шрамы, рубцы и пигментные пятна

Барнаульские мастера освоили процедуру «камуфляжа» кожи
Юлия ЕВГРАФОВА
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Автор фото Елена ПашковаАвтор фото Елена Пашкова
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Шрамы, рубцы, растяжки, витилиго (нарушение пигментации) – все эти несовершенства во внешности провоцируют у людей множество комплексов. И если раньше дефекты скрывали татуировкой, то сейчас многие охотнее идут к тату-мастеру на процедуру «камуфляж». Что это за методика и почему ее чаще стали выбирать барнаульцы, рассказала мастер Елена Пашкова.

Автор фото Елена Пашкова

Автор фото Елена Пашкова

Новую процедуру «закрашивания» различных кожных дефектов в краевой столице практикуют чуть меньше года и всего два мастера. Главное преимущество этой процедуры в том, что краска подбирается под оттенок кожи, и после ненавистного дефекта как будто никогда и не было.

- Прокол делается не как татуировочный, а гораздо меньше, как в татуаже. Я подбираю под оттенок кожи клиента несколько цветов и перемешиваю их между собой. Это необходимо, чтобы получился максимально натуральный эффект. Я пробиваю необходимый участок кожи не полностью, оставляю немного пространства, чтобы, когда капсулка «подплыла», не было эффекта замазки. Окончательный результат можно увидеть через месяц, когда все заживет. Обычно требуется 2-3 сеанса, - рассказала тату-мастер из Барнаула Елена Пашкова.

Автор фото Елена Пашкова

Автор фото Елена Пашкова

Так с помощью камуфляжа можно «закрасить» белые шрамы, рубцы, сосудистые звездочки, растяжки и пигментные пятна. Также к барнаульскому специалисту очень часто обращаются за татуажем ореолов сосков. Эта услуга необходима женщинам, перенесшим различные хирургические вмешательства на молочных железах и тем, у кого обвисла грудь или есть явная асимметрия.

Автор фото Елена Пашкова

Автор фото Елена Пашкова

- Самой первой своей клиентке я корректировала сосок. Она мне после рассказала, что когда пришла на прием к хирургу, тот не смог отличить сделанный сосок от настоящего. Настолько точно у меня получилось «прорисовать» всю анатомическую особенность, - вспоминает Елена.

Автор фото Елена Пашкова

Автор фото Елена Пашкова

Насколько долго сохранится эффект от процедуры, зависит от индивидуальных особенностей организма и корректируемой области. Например, регенерация кожи на лице происходит быстрее, поэтому через какое-то время процедуру придется повторить.

Автор фото Елена Пашкова

Автор фото Елена Пашкова

По словам барнаульского мастера, количество необходимых сеансов камуфляжа зависит от сложности работы. Чтобы «закрасить» растяжки, нужно пару сеансов (стоимость одного - 3 тысячи рублей), но бывает, эффект устраивает клиента уже после первого. Коррекция груди обычно делается комплексно (соска и шрама) и выходит в 4-6 тысяч рублей за один сеанс. Необходимо также два сеанса, причем интервал между посещениями тату-мастера должен быть не меньше месяца.

Автор фото Елена Пашкова

Автор фото Елена Пашкова

- Ко мне как-то приходил мужчина с витилиго на лице. Он рассказал про случай из жизни, из-за которого у него появились комплексы. Когда он ехал однажды в трамвае, к нему подошла женщина и начала вытирать глаза, она подумала, что мужчина в чем-то измазался. После камуфляжа он сказал мне, что стал чувствовать себя лучше, - добавила тату-мастер.

Автор фото Елена Пашкова

Автор фото Елена Пашкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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