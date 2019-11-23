Как ничего и не было: фотоподборка - как тату-мастера маскируют шрамы, рубцы и пигментные пятна

Шрамы, рубцы, растяжки, витилиго (нарушение пигментации) – все эти несовершенства во внешности провоцируют у людей множество комплексов. И если раньше дефекты скрывали татуировкой, то сейчас многие охотнее идут к тату-мастеру на процедуру «камуфляж». Что это за методика и почему ее чаще стали выбирать барнаульцы, рассказала мастер Елена Пашкова.

Автор фото Елена Пашкова

Новую процедуру «закрашивания» различных кожных дефектов в краевой столице практикуют чуть меньше года и всего два мастера. Главное преимущество этой процедуры в том, что краска подбирается под оттенок кожи, и после ненавистного дефекта как будто никогда и не было.

- Прокол делается не как татуировочный, а гораздо меньше, как в татуаже. Я подбираю под оттенок кожи клиента несколько цветов и перемешиваю их между собой. Это необходимо, чтобы получился максимально натуральный эффект. Я пробиваю необходимый участок кожи не полностью, оставляю немного пространства, чтобы, когда капсулка «подплыла», не было эффекта замазки. Окончательный результат можно увидеть через месяц, когда все заживет. Обычно требуется 2-3 сеанса, - рассказала тату-мастер из Барнаула Елена Пашкова.

Автор фото Елена Пашкова

Так с помощью камуфляжа можно «закрасить» белые шрамы, рубцы, сосудистые звездочки, растяжки и пигментные пятна. Также к барнаульскому специалисту очень часто обращаются за татуажем ореолов сосков. Эта услуга необходима женщинам, перенесшим различные хирургические вмешательства на молочных железах и тем, у кого обвисла грудь или есть явная асимметрия.

Автор фото Елена Пашкова

- Самой первой своей клиентке я корректировала сосок. Она мне после рассказала, что когда пришла на прием к хирургу, тот не смог отличить сделанный сосок от настоящего. Настолько точно у меня получилось «прорисовать» всю анатомическую особенность, - вспоминает Елена.

Автор фото Елена Пашкова

Насколько долго сохранится эффект от процедуры, зависит от индивидуальных особенностей организма и корректируемой области. Например, регенерация кожи на лице происходит быстрее, поэтому через какое-то время процедуру придется повторить.

Автор фото Елена Пашкова

По словам барнаульского мастера, количество необходимых сеансов камуфляжа зависит от сложности работы. Чтобы «закрасить» растяжки, нужно пару сеансов (стоимость одного - 3 тысячи рублей), но бывает, эффект устраивает клиента уже после первого. Коррекция груди обычно делается комплексно (соска и шрама) и выходит в 4-6 тысяч рублей за один сеанс. Необходимо также два сеанса, причем интервал между посещениями тату-мастера должен быть не меньше месяца.

Автор фото Елена Пашкова

- Ко мне как-то приходил мужчина с витилиго на лице. Он рассказал про случай из жизни, из-за которого у него появились комплексы. Когда он ехал однажды в трамвае, к нему подошла женщина и начала вытирать глаза, она подумала, что мужчина в чем-то измазался. После камуфляжа он сказал мне, что стал чувствовать себя лучше, - добавила тату-мастер.