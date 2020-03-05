Ученые нашли в горах Алтая около 6 тысяч каменных ледников с пресной водой

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Накануне этого праздника ученые Института географии Алтайского государственного университета сообщили об очередном открытии. Согласно их исследованиям, в Горном Алтае существуют тысячи каменных ледников с пресной водой.

Ледяные горы

Исследования гляциально-мерзлотных каменных образований, больше известных в научном мире, как глетчеры или по-простому ледники, длились долгих два года. Автором проекта выступила старший преподаватель кафедры физической географии и геоинформационных систем Института географии АлтГУ Галина Дьякова. Благодаря помощи Российского фонда фундаментальных исследований в рамках программы «Мой первый грант» она смогла провести исследование.

К работе в долине реки Джело также были привлечены сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН.

Старший преподаватель кафедры физической географии и геоинформационных систем Галина ДьяковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Наша основная наша задача – оценить с помощью геофизических методов объем льда в каменных глетчерах. Ведь это неучтенный источник пресной воды, о ценности которой в современном мире, на мой взгляд, уже излишне говорить. В России такие исследования начали проводить совсем недавно, и наш проект, реализуемый совместно с Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН и Новосибирским государственным университетом, по сути, является уникальным. Каменные глетчеры – это очень сложные для исследования объекты, поскольку они находятся в труднодоступном высокогорье, – говорит Галина Дьякова.

Вообще, типичный алтайский глетчер состоит из скопления каменных глыб диметром от нескольких десятков сантиметров до 2-3 метров, крепко сцементированных льдом. Их фронтальные уступы достигают высоты в 40 метров. За счет пластичного течения льда глетчеры меняют свое местоположения, но, как правило, в год скорость перемещения составляет несколько сантиметров. Хотя в теории не исключено, что из-за глобального потепления она может увеличиться.

Глетчер, располагающийся в долине реки Джело, отличался от других тем, что он имеет не одно ледяное ядро, а несколько. Ученые провели электротомографию и она позволила, как бы «заглянуть» внутрь глетчера, понять, как расположены его ядра и определить их объем. По словам старшего научного сотрудника лаборатории геоэлектрики ИНГГ Владимира Потапова, этот метод также позволяет определить приблизительную температуру льда.

Опасность есть

Из-за приближенности некоторых глетчеров к населенным пунктам есть идея использовать ледники в качестве источника пресной воды. Но также они могут нести опасность. К примеру, из-за сейсмической активности, которая не так уж редка в Республике Алтай, скорость движения глетчеров может возрасти, и они могут перекрыть русло небольшой реки, что спровоцирует наводнение, либо завалить дорогу – некоторые находятся в непосредственной близости от «Чуйского тракта». Именно поэтому очень важно следить за их состоянием.

Процесс измерения методом электротомографии (фото: Владимир Потапов)

- Но здесь следует отметить, что даже при увеличении среднегодовой температуры глетчеры продолжат накапливать ледяной материал, благодаря тому, что камни здесь являются природным термоизолятором, в отличие от ледников, которые в условиях повышения температуры активно деградируют, - также добавляет Дьякова.

По словам ученых, скоро начнется подсчет объема пресной воды, содержащейся в гляциально-мерзлотных каменных образованиях. Всего же согласно впервые проведенной каталогизации, в горах Алтая насчитывается около одной тысячи ледников и еще порядка шести тысяч глетчеров. Как только все собранные данные будут структурированы, их обнародуют в следующей научной статье.