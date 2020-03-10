В Барнауле на киносеансе зрители начали драться, пинаться и плеваться
Триллер «Остров Фантазий», который демонстрировали 9 марта на вечернем сеансе в «Галактике», закончился файтингом (дракой) в стиле «Мортал Комбат».
«Ноги уберите, пожалуйста»
Как часто вам попадаются раздражающие соседи в кинотеатре? Лично у меня за последнее время два сеанса были испорчены таким образом. В первом случае шумиху навели зрители, дьявольский смех которых пытался утихомирить весь зал. А накануне и вовсе пришлось разнимать драку. Что это? Весеннее обострение? Ну серьезно! Сколько можно?
Итак, произошло все 9 марта. С девушкой мы приехали на вечерний непопулярный сеанс в «Галактику», рассчитывая на «тишь да гладь».
Кинозал в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Но нет же! Даже там с самого начала понеслось мракобесие:
- Девушка, можете ноги убрать со спинки кресла? Смотреть мешаете, - делает замечание зрительница последнего ряда, обращаясь к парочке на вип-диване.
Та без слов убирает свои конечности, недовольно куксясь, но в кинозале становится жарко. Не проходит и пяти минут, как та же дама уже в более грубой форме направляет свои претензии к неуклюжей мадемуазели. Та снова двигается, еле скрывая раздражение. И вот спустя пару минут казус повторяется, но тут в ход идут уже «рыцари».
«Раз на раз»
- Ты что, не можешь девушку успокоить? – вопрошает нижесидящий барнаулец.
- Не видишь, ей неудобно сидеть, вот и толкнула случайно! - отвечает ему барнаулец с высоты вип-дивана.
- А ты что такой резкий, успокойся, сделай вдох-выдох, - пытается угомонить пыл нижесидящий, на что получает встречное предложение успокоиться.
Я с «высоты» соседнего вип-кресла стараюсь отвлечь их друг от друга, призывая к спокойствию, но безрезультатно. Спустя пару реплик вип-зритель сильно пинает в кресло и без того раздраженного бородача. Тот поднимается и начинает сыпать оскорблениями, «приправив» ударом ноги в живот. Дошло даже до плевков друг в друга.
Зал стоит на ушах. Прикрываю собой девушку и стараюсь растолкать двоих, но они не обращают внимания. Кто-то убегает за охраной, а на помощь мне приходит еще один адекватный барнаулец. Вдвоем удается кое-как сдержать «сладкую парочку». Тут появляется сотрудница «Киномира»:
- Я сейчас охрану вызову, прекратите! Вы на сеансе находитесь! – кричит она.
- Да вызывайте уже скорее, видите, тут драка!
- Я не могу вызвать охрану, потому что у нас ее нет, - то ли в шутку, то ли серьезно отвечает билетёрша.
Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно! Однако двоих удается разнять, и они предлагают друг другу выйти разобраться снаружи. Зачинщик драки ретируется со словами «пошли выйдем», но бородач покидать зал не торопится. Так и остался досматривать фильм, который стал уже не самым интересным событием вечера. Занавес!
После этого оставшиеся досмотрели «Остров фантазий». Я терялся в догадках, поджидает ли на парковке высокий бородача, но увы…
Игристого мне!
Как оказалось, за последние полтора месяца это не единственный инцидент. На мой пост об этом казусе в «Инстаграме» откликнулась подруга, рассказав свой случай:
«Я тут в кино ходила на «Плохих парней», а девки рядом открывали бутылку шампанского. Естественно, содержимое хлынуло наружу. Так эта одаренная не придумала ничего лучше, чем накрыть ладонью горлышко, облив всех соседей», - рассказала Анна.
К тому же, по ее словам, кому-то еще и пробкой прилетело. Зрители сделали несколько замечаний дамам подшофе, но те продолжали свои гуляния. К счастью, до драки не дошло.
«Комментарии не даем»
За комментарием я позвонил в «Киномир»:
«Я даже была не в курсе этой драки, мне никто не докладывал. Никаких комментариев мы не даем, если хотите ответ – направляйте запрос», - пролепетала маркетолог Юлия.
Правда, куда и на кого – непонятно, пресс-службы ведь нет. Перенаправить меня на того, кто смог бы сказать что-то более вменяемое, тоже не получилось. И снова – занавес.
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ИСТОЧНИК KP.RU