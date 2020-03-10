В Барнауле на киносеансе зрители начали драться, пинаться и плеваться

Триллер «Остров Фантазий», который демонстрировали 9 марта на вечернем сеансе в «Галактике», закончился файтингом (дракой) в стиле «Мортал Комбат».

«Ноги уберите, пожалуйста»

Как часто вам попадаются раздражающие соседи в кинотеатре? Лично у меня за последнее время два сеанса были испорчены таким образом. В первом случае шумиху навели зрители, дьявольский смех которых пытался утихомирить весь зал. А накануне и вовсе пришлось разнимать драку. Что это? Весеннее обострение? Ну серьезно! Сколько можно?

Итак, произошло все 9 марта. С девушкой мы приехали на вечерний непопулярный сеанс в «Галактику», рассчитывая на «тишь да гладь».

Кинозал в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Но нет же! Даже там с самого начала понеслось мракобесие:

- Девушка, можете ноги убрать со спинки кресла? Смотреть мешаете, - делает замечание зрительница последнего ряда, обращаясь к парочке на вип-диване.

Та без слов убирает свои конечности, недовольно куксясь, но в кинозале становится жарко. Не проходит и пяти минут, как та же дама уже в более грубой форме направляет свои претензии к неуклюжей мадемуазели. Та снова двигается, еле скрывая раздражение. И вот спустя пару минут казус повторяется, но тут в ход идут уже «рыцари».

«Раз на раз»

- Ты что, не можешь девушку успокоить? – вопрошает нижесидящий барнаулец.

- Не видишь, ей неудобно сидеть, вот и толкнула случайно! - отвечает ему барнаулец с высоты вип-дивана.

- А ты что такой резкий, успокойся, сделай вдох-выдох, - пытается угомонить пыл нижесидящий, на что получает встречное предложение успокоиться.

Я с «высоты» соседнего вип-кресла стараюсь отвлечь их друг от друга, призывая к спокойствию, но безрезультатно. Спустя пару реплик вип-зритель сильно пинает в кресло и без того раздраженного бородача. Тот поднимается и начинает сыпать оскорблениями, «приправив» ударом ноги в живот. Дошло даже до плевков друг в друга.

Зал стоит на ушах. Прикрываю собой девушку и стараюсь растолкать двоих, но они не обращают внимания. Кто-то убегает за охраной, а на помощь мне приходит еще один адекватный барнаулец. Вдвоем удается кое-как сдержать «сладкую парочку». Тут появляется сотрудница «Киномира»:

- Я сейчас охрану вызову, прекратите! Вы на сеансе находитесь! – кричит она.

- Да вызывайте уже скорее, видите, тут драка!

- Я не могу вызвать охрану, потому что у нас ее нет, - то ли в шутку, то ли серьезно отвечает билетёрша.

Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно! Однако двоих удается разнять, и они предлагают друг другу выйти разобраться снаружи. Зачинщик драки ретируется со словами «пошли выйдем», но бородач покидать зал не торопится. Так и остался досматривать фильм, который стал уже не самым интересным событием вечера. Занавес!

После этого оставшиеся досмотрели «Остров фантазий». Я терялся в догадках, поджидает ли на парковке высокий бородача, но увы…

Игристого мне!

Как оказалось, за последние полтора месяца это не единственный инцидент. На мой пост об этом казусе в «Инстаграме» откликнулась подруга, рассказав свой случай:

«Я тут в кино ходила на «Плохих парней», а девки рядом открывали бутылку шампанского. Естественно, содержимое хлынуло наружу. Так эта одаренная не придумала ничего лучше, чем накрыть ладонью горлышко, облив всех соседей», - рассказала Анна.

К тому же, по ее словам, кому-то еще и пробкой прилетело. Зрители сделали несколько замечаний дамам подшофе, но те продолжали свои гуляния. К счастью, до драки не дошло.

«Комментарии не даем»

За комментарием я позвонил в «Киномир»:

«Я даже была не в курсе этой драки, мне никто не докладывал. Никаких комментариев мы не даем, если хотите ответ – направляйте запрос», - пролепетала маркетолог Юлия.

Правда, куда и на кого – непонятно, пресс-службы ведь нет. Перенаправить меня на того, кто смог бы сказать что-то более вменяемое, тоже не получилось. И снова – занавес.

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