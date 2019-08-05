2019-08-05T11:50:09+03:00
Общество

Это наша точка: в Барнауле бомжи подрались из-за мусорного бака

Смотрящий за отходами лупил оппонента бутылкой пива по голове [видео]
БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Бывают разборки питерские, а бывают барнаульские в стиле голливудских блокбастеров. Так, в краевой столице прошла стычка за козырный мусорный бак, в который попадают отходы из ближайшего кафе. Ролик с дракой появился в соцсетях паблика «Инцидент Барнаул».

Злачный бак

Местный бородатый бродяга давно облюбовал мусорные контейнеры – неподалеку находится кафе, из которого остатки прямиком попадают в его желудок после быстрой селекции. Уличный волк уже стал считать своей собственностью отходы с ближайших домов и не подпускал конкурентов к гастрономическим «шедеврам».

Но уличная жизнь богата на события. Однажды у бородача появился конкурент. Мужичок под 40 лет в легком опьянении позарился на владения местного положенца и несколько дней таскал «вкуснятину» из бака. «Хозяин» точки понял, что за его спиной творится невероятный беспредел, так как размер пайка стал уменьшаться в геометрической прогрессии.

Взят с поличным

Драка бомжей.

Бородатый смотритель запасся терпением и выследил своего конкурента. Тот не заставил себя долго ждать. Мужичок привычно залез в мусорный бак и стал искать вкусности-полезности. В этот момент хозяин точки подлетел как пуля и ошарашил противника атаками сзади, ударив несколько раз рукой. Мужичок успешно оборонялся и стал отстаивать свой улов. Драчунов не напугал даже крик местных жителей с предупреждением о скором вызове правоохранителей. Два «титана» сошлись в стальной хватке. «Хозяин» решил пойти ва-банк и, схватив бутылку пива, ударил ей по голове противника. На втором ударе она разбилась и конкурент был повержен. Как сообщила местная жительница, после этого бородач забрал мешок побитого оппонента и отправился восвояси. Второй участник конфликта оказался в глубоком нокауте, но жизни его ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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