2020-03-10T10:07:45+03:00
Спорт

К чему привели падения спортсменов на спидвее в Барнауле

Одного из гонщиков увезли со стадиона на «скорой» [фото, видео]
БОРЗОВ Денис
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Падение спортсменаПадение спортсменаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле 8 и 9 марта проходили соревнования по спидвею, где два спортсмена не удержались на своих мотоциклах. Одного из пострадавших – красноярского мотоциклиста увезли со стадиона на карете «скорой помощи», к счастью, обошлось без серьезных травм.

«Александр Маслов пострадал не сильно, это нормальное рядовое падение. Врачи подозревали перелом шейки бедра, но оказалось, что это лишь ушиб мягких тканей», - рассказывает президент алтайской краевой федерации мотоспорта Евгений Максимов.

Мотогонки на льду 8-9 марта 2020 года в Барнауле.

Главный мотоспортсмен края отметил, что падение было и в первый день соревнований – 8 марта. Тогда упал алтайский гонщик Анатолий Рогалев. Госпитализация не понадобилась.

«Вообще, падения – это обычное дело для таких соревнований, я не понимаю, почему подняли такой ажиотаж из-за этого. Спортсмены выступают в защите, они знают, как правильно падать и как себя вести в экстренной ситуации. Хорошо, что обошлось без серьезных травм», - уточняет Евгений Максимов.

Сам спидвей, по словам организаторов, прошел на ура. На стадионе «Клевченя» собралось множество зрителей – любителей этого экстремального вида спорта. Отличную организацию отметили и приезжие спортсмены. Им понравился лед, стадион и алтайское гостеприимство.

В следующий раз Барнаул сможет принять соревнования по спидвею в декабре этого года. Главный судья связывался с мотоциклетной федерацией России, и в будущем министерство спорта России будет продвигать идею введения соревнований Сибирского федерального округа по спидвею. Они будут проходить в четыре этапа – в Барнауле, Красноярске, Новосибирске и Иркутске.

«Теперь один этап в год у нас будет проходить железно, на следующей неделе будем встречаться с представителями городской и краевой власти и решать вопрос по площадке. Нам выделят стадион «Рубин» (пос. Южный), который сейчас зимой простаивает», - рассказывает Евгений Максимов.

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Спидвей в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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