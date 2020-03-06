В Барнауле после огромного перерыва стартуют мотогонки на льду им. космонавта Германа Титова. На них спортсмены покажут, как они могут на скорости 100 км/час заходить в поворот, управляя двухколесным монстром только газом. Спросите, почему только газом? Да потому что на подготовленных к соревнованиям мотоциклах тормоза попросту отсутствуют!

Новая жизнь спидвея

В выходные 8-9 марта в Барнауле на стадионе Клевченя (бул. 9 Января, 29А, ВРЗ) в 12.00 впервые за последние несколько десятков лет состоятся мотогонки на льду. В течение трех часов титулованные сибирские спортсмены раз за разом будут удивлять зрителей. Состязание проходит в необычном режиме – каждый гонщик должен встретиться со всеми своими соперниками в заездах, где участвуют по четыре пилота.

Гонки без тормозов: как на Алтай после 35-летнего перерыва вернулся спидвей 00:00 00:00

«Заезд идет одну минуту, всего будет по 40 гонок на овальном стадионе по 400 метров. Всего мотоциклисты получают от 3 до 0 очков, в зависимости от занятого места. За первое место – 3 балла. В итоге все суммируются и выявляется победитель», - рассказывает президент алтайской краевой федерации мотоциклетного спорта Евгений Максимов.

Какие опасности подстерегают гонщиков

Экстремальный спорт предполагает, что мотоциклист должен быть всегда начеку. Следить нужно не только за своим железным конем, но и осматриваться на 360 градусов, а также поглядывать за дерзкими оппонентами.

«Спортсмены подготавливают мотоциклы – ставят защиту на переднее и заднее колесо, оставляют «на свободе» только нижнюю часть резины. Спортсмены защищены лучше, чем на том же мотокроссе, у них есть наколенник, наносочник, чтобы при заходе на вираж не повредить ногу, которая остается на весу», - поясняет Евгений Максимов.

Иногда гонщиков сильно бьет лед по ногам. Также их может «накрыть» собственным мотоциклом, который иногда «догоняет» упавших. Есть и преимущества зимнего сезона гонок – спасает мягкий сугроб, если он не успел затвердеть во время морозов. Но, если всегда думать о падении и неудаче, никогда не придешь к победе. К тому же, все спортсмены научены горьким опытом и знают, как себя вести в случае падения и столкновения. Гонщики в курсе, как готовиться, «выцеливать» шиповку мотоцикла, подбирать правильную траекторию при заходе на поворот, наладить работу с двигателем и физически быть в форме.

Поэтому из-за технической сложности к мотогонкам на льду в советское время допускали участников только с 18 лет. Сейчас стандарты снизились, появилась современная защита, и заниматься ледовым спидвеем разрешено с 15 лет.

Но, по словам Евгения Максимова, гонки – уже не совсем удел молодых. Недавно на профессиональных соревнованиях всемирного масштаба 62-летний пилот дал фору молодым любителям экстрима и занял место на пьедестале почета.

Любят и в космосе

В 80-е годы ледовые гонки были большим событием для Барнаула. На них бывал и знаменитый космонавт Герман Титов. Его именем даже назвали соревнования на Алтае, которые проходили на барнаульском стадионе «Локомотив». Всем победителям вручали приз Г.С. Титова, а трибуны забивались до отказа.

«Я был еще маленьким мальчиком, когда впервые попал на мотогонки. Тогда в Барнауле был Герман Титов, я видел его своими глазами. Он был очень рад созданию соревнований его имени на своей родине и всячески старался продвигать мотоспорт», - отметил Евгений Максимов.

В 90-е мотогонки на льду отошли на задний план – уменьшилось финансирование и канула в лету площадка.

Однако в прошлом году в Барнауле Алтайская краевая федерация мотоциклетного спорта вместе с Министерством спорта Алтайского края решили вдохнуть жизнь в этот зрелищный вид спорта и возродить славную традицию – мемориал памяти героя Советского Союза летчика-космонавта Г.С. Титова.

В этом году в Барнауле пройдут ледовые мотосостязания, где посоревнуются ведущие гонщики не только с Алтая, но из других регионов России и Казахстана. Посмотреть на спидвей можно всего за 100 рублей.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7-983-170-0502, (Евгений), +7-903-910-9624 (Дмитрий).

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