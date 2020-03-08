В Алтайском крае продолжает ухудшаться погода

8 Март 2020 2020-03-08T09:10:02+03:00

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В Алтайском крае в ближайшие 2 часа, с сохранением днем 8 марта и сутки 9 марта ожидается усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы до 25 м/с, снег, мокрый снег, продолжительные метели, местами гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Об этом сообщили в алтайском гидрометцентре.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, перекрыто несколько трасс. Действует ограничение движения автотранспорта на 3 участках дороги краевого значения для всех видов транспорта:

К-22 Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород протяженностью от 118 до 192 км;

К-09 Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан, на всем протяжении;

К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области протяженностью от 0 до 71 км;

ГУ МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

- Организовано оповещение водителей дальних рейсов. Организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов прилегающих к автомобильным дорогам, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU