Каково это – родиться мужчиной в 8 марта

Традиционно 8 марта – женский праздник. А как же быть мужчинам, которые родились в этот день? Мы поговорили с представителями сильного пола и узнали, с чем им приходится сталкиваться в Международный женский день, как они празднуют дни рождения, какие поздравления получают, и были ли у них забавные ситуации, связанные с этим днем.

«Ой, мамин подарочек!»

Виктор Тимошников:

- Основная сложность празднования – собрать девушек в этот день. Однажды я пригласил 5 девушек, и ни одна не пришла. У многих людей есть какой-то триггер в голове: когда называешь им дату своего рождения, то часто слышу: «Ой, мамин подарочек!». Это настолько раздражает, даже представить не можете.

У родителей тоже есть свои комплексы по поводу этого дня. У моего друга по паспорту день рождения 9 марта, но он признался, что, на самом деле, родился минут за 10-15 до полуночи 8-ого марта. Его отец взбунтовался и потребовал, чтобы дату рождения поставили 9, а не 8.

В магазинах после оплаты покупок на кассе я продавщиц поздравляю с праздником, и некоторые на автомате отвечают "И вас тоже". Через некоторое время они понимают, что сказали, извиняются, хотя, извиняться не за что.

«Это женский праздник! А я - подарок!»

Константин Герусов:

- Главное, что 8 марта - это всегда выходной. Ну а мне повезло вдвойне, так как это еще и день рождения. Еще один приятный момент: в моей семье 8-го марта ответственным за цветы и прочие приготовления к празднику жены и дочери является сын. На меня, в силу моего личного праздника, сваливается меньшая нагрузка.

Я работаю учителем русского и литературы в школе. Всегда получаю поздравления от учеников, горжусь, что родился в этот день. Женская часть коллектива говорит: «Это женский праздник!». Я соглашаюсь: «ну да, а я подарок для женщин!».

Чаще всего на 8 марта и день рождения я отправляюсь с друзьями в нашу охотничью сторожку. У нас в тайге Заринского района есть дом – сами строили, баня. Ну, понятно, охоты уже никакой, не сезон же, просто жарим шашлыки, ходим в баню, купаемся в проруби.

«Жена говорит, что я у нее праздник отобрал»

Александр Котов:

- В детстве друзья посмеивались, говорили: «Твой день – 8 марта». По мере взросления осознали всю прелесть этого дня – это же выходной! Хотя, и сейчас частенько поздравляют исключительно с праздником.

Так как я музыкант и организатор концертов, то предпочитают проводить праздник на сцене! Этот год – не исключение. Участвую в концерте «Рок-вечерок».

А в рабочем коллективе всегда приятно получать поздравления наравне с коллегами женского пола. Жена говорит, что я у нее праздник отобрал, а папа сделал маме самый хитроумный подарок.

В один год было решено отмечать с друзьями 8 марта на природе, а не мой день рождения. Так получилось, что девочки отбились в сторонку, а мальчики сгруппировались вокруг меня и образовалось 2 празднующих кружка! Правда, через некоторое время девочки к нам присоединились, ведь найти в начале марта дрова под снегом, а потом ещё и разжечь - не самая простая затея, и у нашей части костёр появился раньше.

Было стихотворное поздравление от друзей на двадцатилетие, которое начиналось с нецензурных слов, и было посвящено тому, что надо поздравлять девочек, а не меня.

«В социальных сетях ставил дату рождения 7 марта»

Константин Шабанов:

- Я не из Барнаула, а родом из Угловского района. Ну, и, когда был маленький, понятно, стыдно было перед деревенскими пацанами, что у меня день рождения в Международный женский день. Когда появился интернет, я в социальных сетях ставил дату рождения 7 марта. Друзья все знали и все равно посмеивались надо мной. Поздравления все крутились, конечно, вокруг одного! Поздравляли меня не с днем рождения, а с праздником, женским днем.

Я обычно свой день рождения не праздную, к тому же, у всех друзей 8 марта свои мероприятия. Но, помню, в 9 классе, поздравляли мы наших одноклассниц в кафе, чаепитие им устраивали. Сидим, веселимся, празднуем, а я встаю и говорю: спасибо вам большое, что все пришли ко мне на день рождения! Никто не ожидал, конечно, все начали смеяться.

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