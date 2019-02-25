Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами

В Барнауле прошел чемпионат по зимним трекинговым гонкам. Его провела Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) 23-24 февраля на барнаульском ипподроме.

Небольшое количество участников не помешало гонкам быть зрелищными. На треке разворачивалась настоящая битва за призовые места с переворотами автомобилей и заносами. Призовой фонд чемпионата составлял 300 тыс. рублей. Победители в двух дисциплинах получили по 70 тыс., 50 тыс. и 30 тыс. рублей.

- Один из автомобилей во время гонки перевернулся вокруг оси и сразу встал на колеса, с водителем все в порядке он был в шлеме, пристегнут. У нас с этим строго, перед выездом всех пилотов проверяет технический комиссар, - рассказала пресс-секретарь федерации Галина Юмашева.

В гонках принимали участие пилоты из Омска, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Бийска – всего 15 участников.

- К сожалению, количество участников было намного меньше, чем мы ожидали. В предыдущие годы соревновались 50-60 спортсменов. Вероятно, сказалось отсутствие Чемпионата в прошлом году и предстоящие трековые гонки в Омске в следующие выходные. Многие участники не успели подготовиться к соревнованиям в Алтайском крае, - говорит председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта Андрей Ан.

Первое место в дисциплине А-1600 занял Дмитрий Катышев из Омска, в классическом заезде победил Никита Ильиных из Новосибирска.