2019-02-25T10:52:21+03:00
Спорт

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами

Призовой фонд барнаульского чемпионата составил 300 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Гонки прошли на ипподромеГонки прошли на ипподромеФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошел чемпионат по зимним трекинговым гонкам. Его провела Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) 23-24 февраля на барнаульском ипподроме.

Небольшое количество участников не помешало гонкам быть зрелищными. На треке разворачивалась настоящая битва за призовые места с переворотами автомобилей и заносами. Призовой фонд чемпионата составлял 300 тыс. рублей. Победители в двух дисциплинах получили по 70 тыс., 50 тыс. и 30 тыс. рублей.

- Один из автомобилей во время гонки перевернулся вокруг оси и сразу встал на колеса, с водителем все в порядке он был в шлеме, пристегнут. У нас с этим строго, перед выездом всех пилотов проверяет технический комиссар, - рассказала пресс-секретарь федерации Галина Юмашева.

В гонках принимали участие пилоты из Омска, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Бийска – всего 15 участников.

- К сожалению, количество участников было намного меньше, чем мы ожидали. В предыдущие годы соревновались 50-60 спортсменов. Вероятно, сказалось отсутствие Чемпионата в прошлом году и предстоящие трековые гонки в Омске в следующие выходные. Многие участники не успели подготовиться к соревнованиям в Алтайском крае, - говорит председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта Андрей Ан.

Первое место в дисциплине А-1600 занял Дмитрий Катышев из Омска, в классическом заезде победил Никита Ильиных из Новосибирска.

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносами Фото: Олег УКЛАДОВ

Зимние трековые гонки прошли с переворотами автомобилей и заносамиФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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