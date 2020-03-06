2020-03-06T09:33:51+03:00
Происшествия

Пенсионерка, ее сын и трехлетняя внучка погибли при пожаре на Алтае

Скорее всего, причиной возгорания стала печка
САПОЖКОВА Александра
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Пожар в Бийске 6 марта 2020 года.Пожар в Бийске 6 марта 2020 года.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Ночью 6 марта в Бийске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибла семья.

- Сообщение о пожаре на улице Нижнее-Цесовская поступило в 3:57, - рассказывают сотрудники краевого МЧС. – Когда на место приехало первое подразделение, дом уже полыхал открытым огнем.

В доме, по данным регионального Следкома, находились 70-летняя женщина, ее 40-летний сына и трехлетняя внучка (она приходится племянницей мужчине). Девочка в доме не проживала. По трагической случайности, именно в тот вечер она осталась ночевать у родственников.

Спасатели пояснили: так как возгорание обнаружили поздно, пламя по деревянным конструкциям успело распространиться по площади около 60 квадратов. Огонь тушили 17 человек, подгоняли 4 единицы техники, в том числе 3 автоцистерны. Из-за сильного задымления работала и газодымозащитная служба. Чтобы полностью погасить огонь, потребовалось около часа.

Сейчас на месте работают следователи. Что стало причиной трагедии, пока не известно. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем при использовании печки.

- Следователи осмотрели место происшествия, назначены пожаро-техническая, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщили в региональном Следкоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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