В Новоалтайске в пожаре погибли три человека
Спасатели потушили пожар в частном жилом доме Новоалтайска, где погибли трое людей.
В ночь на 3 марта сообщили о возгорании на ул. Тимирязева. Когда пожарные прибыли, крыша дома уже горела открытым огнем.
- К ликвидации пожара от МЧС России был привлечен 21 человек личного состава, 6 единиц техники, в том числе 4 автоцистерны. В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила около 80 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены трое погибших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Причины пожара устанавливаются, скорее всего, это неосторожное обращение с огнем.
Спасатели напоминают: чтобы обезопасить себя и своих близких, следует задуматься об установке в своем жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя. Его сигнал сообщит о появлении дыма, разбудит спящих, привлечет внимание находящихся поблизости.
ИСТОЧНИК KP.RU