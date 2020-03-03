2020-03-03T06:01:55+03:00
Происшествия

В Новоалтайске в пожаре погибли три человека

О возгорании стало известно слишком поздно
БОРЗОВ Денис
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Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краюФото: ГУ МЧС по Алтайскому краюФото: предоставлено пресс-службой
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Спасатели потушили пожар в частном жилом доме Новоалтайска, где погибли трое людей.

В ночь на 3 марта сообщили о возгорании на ул. Тимирязева. Когда пожарные прибыли, крыша дома уже горела открытым огнем.

- К ликвидации пожара от МЧС России был привлечен 21 человек личного состава, 6 единиц техники, в том числе 4 автоцистерны. В условиях сильного задымления работали два звена газодымозащитной службы. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила около 80 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены трое погибших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Причины пожара устанавливаются, скорее всего, это неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают: чтобы обезопасить себя и своих близких, следует задуматься об установке в своем жилом помещении автономного дымового пожарного извещателя. Его сигнал сообщит о появлении дыма, разбудит спящих, привлечет внимание находящихся поблизости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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