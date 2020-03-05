2020-03-05T15:08:22+03:00
Общество

Необычные идеи подарков к 8 марта для прекрасных жительниц Барнаула

Дамы всегда оценят что-то оригинальное в качестве подарка на 8 марта
Анна МОСКАЛЕНКО
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Необычные подарки на 8 мартаНеобычные подарки на 8 мартаФото: Олег УКЛАДОВ
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Съедобные букеты

Не так давно рынки подарков оккупировали мастерские съедобной флористики. Если обычный букет – классика, то букет из ягод, фруктов, морепродуктов, напитков, копченостей и всего, что только можно съесть – оригинальный и полезный подарок. Бывает, дарят сразу праздничный «стол»: поел, выпил, тут же десертом закусил. Правда, долго такой букет не простоит – нет, не испортится, просто будет безжалостно съеден!

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ДЛЯ КРЕПКИХ РУК И СЛАДКИХ ПОЦЕЛУЕВ...
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Мыло ручной работы

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Корзинка мыльных цветов
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Такое мыло не только приятная хозяйственная мелочь, но и красивый и стильный элемент декора! Срок хранения такого подарка на 8 марта, как сообщают производители, от года и больше. Барнаульские мастерицы создают невероятно натуральные цветочные композиции в корзинах и конвертах, которые долго будут радовать глаз и (внимание!) никогда не завянут.

Все еще можно выбрать те, что есть в наличии или заказать:

Бокалы с надписями

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#императрицаизволитнапиться#бокалснадписью#барнаул#чтоподарить
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Подарите своим любимым девушкам и женщинам не только повод наполнить бокалы, но и сами ёмкости! «Императрица изволит напиться», «Кровь врагов», «Слезы бывших», «Маме нужно расслабиться», «Сегодня можно» - производители надписей на бокалах прекрасно все понимают и предоставят возможность выбрать слова на свой вкус.

Шоколад ручной работы

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Мы готовы варить шоколад снова и снова
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Все сладкоежки мира хотели бы получить в подарок на 8 марта не просто вкусный, но еще и красивый шоколад – горький, темный, молочный, белый, фруктовый, фисташковый. С нежными ягодными кусочками или с терпкой миндальной крошкой, ммм! А, может, вы хотите вкусить плитку с печеньем и бананом или с карамелью в сочетании с вафлей? Нет времени размышлять – срочно выбирайте понравившийся шоколад и заказывайте!

Украшения ручной работы

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Возможен повтор под заказ с другим личиком
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Эксклюзивные броши и серьги поразят всех – неважно, следит ли девушка за модой или имеет какой-то определенный свой стиль. Аксессуары можно подобрать на любой вкус – от гламурных матрешек в темных очках до ярких звезд в стразах! Можно выбрать классический вариант или что-нибудь символичное – то, что любит именно ваша представительница прекрасного пола, и что будет напоминать ей о вас.

Милые мелочи

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Прикольные мелочи
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Если ваша прекрасная половина вредничает, грустит, скучает, быть может, ей нужно срочное лечение?! Мы знаем, где найти лучшие лекарства – леденцы «Волшебный пендалин», «Расслабинка», «РадостьФорте», «ОзверинУльтра», «Антитранжир». Предупреждаем, лекарственный эффект будет недолговечен, если не подкрепить его шоколадной плиткой с признанием в любви на обложке, чехлом с лисичкой под банковские карточки и прикольной бутылочкой для воды, например, с ушами. Для профилактики предлагается регулярно радовать девушку милыми мелочами, можно миксовать. В этих отделах есть разные лакомства с необычными вкусами, ланчбоксы, кружки, открытки, ночники в виде единорога, бальзамы для губ и вообще все на свете!

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5 марта в Барнауле начали работу выставки-продажи цветов к празднику 8 марта. Посмотреть и приобрести букеты можно будет на «Эко-ярмарке» на ВДНХ (ул. Взлетная, 2к) и на «Старом базаре» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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