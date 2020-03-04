2020-03-04T12:48:25+03:00
Общество

В Барнауле откроются выставки-продажи цветов к 8 марта

Букеты можно будет приобрести на «Эко-ярмарке» на ВДНХ и «Старом базаре»
Анна МОСКАЛЕНКО
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Тюльпаны на 8 мартаТюльпаны на 8 мартаФото: Олег УКЛАДОВ
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5 марта в Барнауле начнут работу выставки-продажи цветов к празднику 8 марта. Посмотреть и приобрести букеты можно будет на «Эко-ярмарке» на ВДНХ (ул. Взлетная, 2к) и на «Старом базаре».

Как сообщает «АиФ-Алтай», в продаже, в частности, будут тюльпаны алтайского «производства», причем по весьма демократичной цене – от 19 рублей за штуку.

Собственник предприятия «Алтайский тюльпан» Татьяна Белоус рассказала, что спрос на тюльпаны вырастает каждую весну. Сейчас в продаже более 40 сортов.

- Мы выращиваем цветы на местных плантациях, а вот луковицы заказываем в Нидерландах. Они приезжают в специальных холодильниках с рефрижераторами. Предлагаем разные окрасы и формы, но для клиента, в первую очередь, важны высота стебля, «бокала» и качество цветка, а не его цвет, - рассказывает Татьяна.

Черные и другие экзотические сорта на предприятии не выращивают, потому что они низкие и смотрятся неформатно - совсем не так, как на картинках. Барнаульцы любят традиционные оттенки: розовый, желтый, красный, сиреневый.

Помимо этого тюльпаны выращивают в Южно-Сибирском ботаническом саду Алтайского госуниверситета. Сейчас там пять тысяч цветков.

- Природные условия в нашем крае не самые благоприятные для выращивания тюльпанов. Тем не менее, мы ежегодно радуем горожан первыми весенними цветами, так как соблюдаем всю технологию: температурный режим, подкормку удобрениями и так далее, - говорит завотделом систематики растений Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ, кандидат биологических наук Сергей Смирнов.

Цветочники советуют покупать нераскрывшиеся бутоны цветов и хранить их в холоде и в холодной воде, чаще менять воду и не добавлять в воду никакие таблетки – так они будут дольше радовать глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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