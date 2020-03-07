Приложи кошку к больному месту. Фелинолог - о мурчащих «лекарях»

Недавно я наткнулась на интересную новость – в российском университете будут готовить анималотерапевтов. Причем особое внимание будет уделено птичкам и кошкам.

- В Барнауле такие специалисты могут появиться, только если найдется какой-либо энтузиаст. Научной литературы на этот счет мало. Да и вообще, люди у нас настороженно относятся к зоопсихологии, - считает ученая-фелинолог из Алтайского госуниверситета Татьяна Антоненко.

Так лечат кошки или нет?

Действительно, есть мнение, что кошки – отличные лекари. Посади ее на больное место – полегчает. Некоторые используют хвостатого в качестве «диагностики» – куда кот ляжет, там и проблемы в организме. Например, мои кошки любят спать в изголовье. И что – значит я больная на всю голову? К счастью, ученая-фелинолог Татьяна Антоненко меня успокоила.

До сих пор никому не удавалось научно доказать, что кошка обладает суперспособностями. Это, в принципе, недоказуемо. Мифами является и то, что «кошки лечат человека своим теплом», «питают отрицательную энергию», «улучшают биополя». Меньше, господа, читайте чушь в интернете!

- Мы проводили со студентами эксперименты: взяли группу гипертоников и измерили давление до общения с кошкой и после того, как человек погладил кошку десять минут. И оказалось, что если человек любит кошек, у него давление будет нормализоваться, а если не любит – то каким давление было, таким и останется. Здесь эффект не от того, что он кошку гладит, а от эмоций, испытываемых рядом с животным, которое нравится. То есть, человек гладит кошку и успокаивается, - рассказал специалист.

Кстати, кошкотерапия (фелинотерапия, если уж по-научному) в России практически не развита. По словам фелинолога, научных статей на этот счет очень мало. Возможно, поэтому в университете и стремятся изучать именно кошек. То же самое можно сказать и о лечении пернатыми. Зато других животных в нетрадиционной медицине давно используют: собак, дельфинов, лошадей и других.

- У меня была книжка по анималотерапии, где была описана интересная практика. Женщина с социализированным котом приезжала к детям с ДЦП (детским церебральным параличом), аутистам или к малышам с другими проблемами. Маленькие пациенты гладили кота и «раскрывались». Людям с особенностями развития дают возможность пообщаться с животным – здесь важен сам факт этого общения, а не вид животного. Даже общение с доброй морской свинкой положительно скажется, - пояснила фелинолог.

Эмоциональный эффект поможет не только гипертоникам или детям с особенностями в развитии, но и одиноким людям, а также тем, у кого легкие формы психических заболеваний. Были случаи, когда кошка или другой домашний питомец останавливал хозяина от суицида, ведь: «Кому он будет нужен, если я уйду?». А старикам, например, просто есть о ком заботиться, и в этом счастье.

Мурчит – значит, любит?

Есть еще один распространенный миф: якобы кошка мурчит, чтобы нас успокоить или пожалеть. А мне мама всегда говорила, что мурчание – знак любви.

- Кошки часто манипулируют людьми. Я общалась с дамой из Великобританий, которая написала статью «Настойчивое мурылкание». Она изучала звуки, которые издают животные. И вот она спрашивает себя: «Почему я ради кошки встаю в 5-6 утра и иду кормить?». Оказалось, что кошка, мурлыкая, включает звуки плача ребенка, а мы не может не отреагировать на плач, - добавил фелинолог.

Забавно, ведь получается, что и здесь нет никакой любви, а лишь сплошное использование человека в качестве раба!

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