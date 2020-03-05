Эксклюзивные исторические факты: загадка смерти друга Ивана Ползунова

В крутой мороз 5 января 1796 года возле глухой Тобольской станции на берегу реки появилась свежая могила. По обрывочным сведениям, в тот день испуганный ямщик сообщил станционному смотрителю, что путник в повозке замерз. Покойником якобы оказался легендарный академик, историк географ и лютеранский священнослужитель Эрик Лаксман.

- С именем этого неординарного человека переплетается история Барнаула, и в смерти его остаются загадки, - рассказал « Комсомолке» историк и лютеранский епископ Александр Франц.

Епископ пишет книгу о видных протестантах Барнаула, Томска и Новосибирска и одна из глав посвящена Эрику Лаксману.

- В Барнаул 27-летний пастор Лаксман прибыл на санях из Петербурга со своей матерью Еленой и женой Кристиной - Маргаритой. Было это 15 марта 1764 года, – рассказывает Франц.

Александр Франц один из тех, кто обеспокоен сохранением исторических памятников.Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское жалование било рекорды

- Назначение не могло не радовать Эрика, - говорит исследователь. - Служа когда-то помощником сельского священника в Финляндии, он получал за свои труды 24 рубля в год и жил чуть ли не впроголодь, а на Алтае ему обязались платить почти в 17 раз больше - 400 рублей годового жалования. Да еще 100 рублей обещала ежегодно присылать Российская Академия наук.

Чтобы представить, что значили эти деньги, Франц сделал расклад: в Барнауле тогда небольшая усадьба из одной избы, бани и пары сараев стоила от 5 до 12 рублей, поленница дров продавалась за 10 копеек, а пуд сала, равный чуть больше 16 кг, оценивался в 50 копеек. Лошадь с экипажем, взятая Лаксманом в аренду на целый год, обошлась ему 12 рублей.

Карл Линней завидовал

- Не стоит сомневаться, Эрик Лаксман поехал бы на Алтай и без всякого жалования, - считает Франц. - Он же бредил путешествиями и научными открытиями.

- Представьте себе, даже великий учёный-естествоиспытатель Карл Линней искренне завидовал Лаксману, что тот отправился в такие малоизученные дали Сибири!- рассказывает автор будущей книги.

В одном из писем Линней просит пастора ни в коем случае не прекращать научных изысканий и присылать ему образцы местной флоры и фаун. «Дай Вам Всевышний охоту и силу, чтоб наблюдать и собирать, да сохраните Вашу дружбу ко мне. С нетерпением буду ждать Вашего первого письма из Колывани», - писал Линней.

Пасторский сад

И Эрик не подвел. Сразу по приезду молодой пастор разбил сад при служебной квартире, где ставил опыты с дикорастущими, а также весьма редкими для Сибири растениями. Из письма: «С моею женою был в саду и ел первую созревшую дыню», «в Барнауле я заложил прекрасный сад, в котором стараюсь собрать все сибирские растения…»

- Эрик Лаксман даже изобрел способ транспортировки растений, - рассказывает Франц.- Вот как он сам его представил: «...считаю своим долгом описать найденный мною очень простой способ надёжной перевозки сибирских растений… Зимой, когда земля промерзает как камень, я вырубаю дёрн так глубоко, как это требуют в нём находящиеся корни, упаковываю их как можно плотнее в ящик и отправляю. Прошедшей зимой я вырубил дёрн с различными корнями в последние дни ноября, чтобы выставить их на ещё больший холод, и оставил их на целых четыре месяца лежать на моей крыше. В последние дни марта я посадил дёрн с Trollius, Anemona, Narcissiflora, Corthusa, Mattioli в ящики и имел удовольствие видеть, что все эти корни благополучно проросли и, более того, упавшие на этот дёрн семена различных однолетних трав тоже проросли...»

Лаксмановское стекло

В научных экспедициях по Сибири Лаксман обнаружил и описал до этого неизвестные растения, виды сибирских млекопитающих, открыл несколько минералов. Отдельная тема – изобретения им новой техники изготовления стекла, благодаря которой сберегались сибирские леса.

- Тогда деревья сжигали, чтобы получить из золы поташ – белый зернистый порошок для стекловарении, - пояснил Франц. – Эрик Лаксман предложил использовать вместо соды и поташа природную глауберовую соль.

По словам Александра Франца, экспериментируя в Барнауле с производством стекла, страстный естествоиспытатель Эрик Лаксман, сам того не желая, изобрел первую в мире технологию получения искусственной соды в промышленных объемах.

- К сожалению, эта технология не получила развития и вскоре была забыта, – вздыхает собеседник. - Через 27 лет французский фармацевт и химик Николай Леблан, ничего не зная об открытии Эрика Лаксмана, фактически заново ее изобрел, да еще и оформил на это патент.

О том, как ценили Лаксмана в мировой науке свидетельствует то, что он был избран иностранным членом Шведской Королевской Академии наук (вторым после М.В. Ломоносова из числа российских ученых) академиком «по экономии и химии» Российской Академии наук. Среди его наград - серебряная медаль за активное участие в работе российского Вольного экономического общества, две золотые медали от шведского короля Густава III за признание его научных трудов, золотая медаль «За особые заслуги» - в честь празднования 50-летия Петербургской академии наук и др.

Восхищение огненной машиной

Неудивительно, что такой мощный человек был дружен с изобретателем паровой машины Иваном Ползуновым и увлеченно наблюдал за его работой.

«Другое лицо, с которым я был знаком - горный механик Иван Ползунов, муж, делающий истинную честь своему отечеству, - рассказывает Лаксман в одном из писем. - Он строит теперь огненную машину, совсем отличную от английской и венгерской. Эта машина будет производить в действие посредством огня и без помощи воды меха в плавильнях, которые до сих пор приводились в движение водой. Какая же после того в России будет выгода! Со временем в России (если будет необходимо) можно будет строить заводы на высоких горах и даже в самих шахтах».

«Доброе сердце и искренний характер»

Кадр из художественного фильма «Сны о России», где роль пастора и ученого Эрика Лаксмана сыграл Олег Янковский (справа).Фото: кадр из фильма.

- Еще одна история об этом уникальном человеке экранизирована в японско- российском приключенческом фильме «Сны о России», - рассказывает Александр Франц. Там идет речь идет о японце Кодаю, который после кораблекрушения был вынужден 10 лет жить в России. Так вот один из его главных друзей был Эрик Лаксман, которого сыграл Олег Янковский. Вот как вспоминал о нем Кодаю: «Он говорит, читает и пишет на языках семнадцати стран, кроме того, глубоко изучил множество наук, обладает широкими познаниями и прекрасной памятью. Вместе с тем у него доброе сердце и искренний характер. Он так заботливо относился к Кодаю, обласкал и жалел его, как своего ученика, как будто они были связаны в предыдущей жизни»

Семья

- В одной из экспедиций ученый потерял свою жену, не выдержавшую тягот пути, - рассказывает историк. - От Кристины-Маргариты у него осталось двое рожденных в Барнауле сыновей - старший Густав, именовавшийся на русский манер также Евстафием, и младший Адам.

- Второй его женой стала жительница Барнаула Екатерина Ивановна Рут, которая родит семь детей, и происхождение, которой также является загадкой, - говорит Франц.- После они вместе уедут в Иркутск.

Сын Адам - армейский поручик и выпускник Санкт-Петербургского Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, пошел по стопам отца, имея тягу к путешествиям и научным открытиям. Его государственная дипломатическая экспедиция в Японию была отмечена императрицей Екатериной II.

Семейная печать Лаксманов с изображением трех мечей – подарка японских правителей Екатерине Великой. А такой японцы запомнили Екатерину Великую, давшая аудиенцию Дайкокую Кодаю и Лаксману.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Японская тайна

В год, который датируется смерть Эрика Лаксмана, ученый собрался в экспедицию в Среднюю Азию, а оттуда - в Японию (по одной из версий, ему даже обещали деньги на эту экспедицию). А потом это несчастное событие в дороге...

- Хотя здесь остаются белые пятна, - считает автор новой книги о незаурядных лютеранах. - Как в нем опознали Эрика Густава Лаксмана - неизвестно… Может, нашли какую-нибудь рукопись в багаже, подписанную его фамилией, а может он этим именем назвался когда нанимал ямщика… По крайней мере людей, знавших бы его в лицо и могущих его опознать там не оказалось… Жена Лаксмана в это время жила при их стекольном заводе в окрестностях Иркутска и в этой поездке его не сопровождала….

Вопросов, по словам, барнаульского пастора, добавляет и одно воспоминание. Прославленный мореплаватель Василий Головнин, исследуя Курильские и Шантарские острова, был пленен японцами и потом написал записки о двух годах плена. В этих воспоминаниях один из японцев однажды хотел им рассказать нечто о живущем у них в столице ученом Лаксмане, якобы голландце по происхождению, но «Кумаджеро тотчас что-то проворчал сквозь зубы, и Теске замолчал».

- За всем этим явно стоит какая-то тайна, - говорит Франц. - Головнин был в плену в 1811 году. Есть вероятность, что речь идет о сыне Эрика Лаксмана - Адаме, который мог уехать из России в Японию вторично и теперь уже самовольно, без разрешения российского правительства. Но… в связи со странными обстоятельствами смерти старшего Лаксмана и какой-то японской тайной вокруг этой ситуации, нельзя исключить, что мог быть тогда там и сам Эрик Лаксман, - считает Франц. - По хорошему бы, нужна научная экспедиция к той затерянной могиле на реке Вагай.

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