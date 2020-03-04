Барнаульца, погибшего на вечеринке с сухим льдом, похоронят на родине

Уроженца Барнаула Юрия Алфёрова, погибшего на трагичной вечеринке аптечного блогера Екатерины Диденко, похоронят в родном городе. Тело 25-летнего мужчины доставят в Барнаул, а затем кремируют в кругу родных и близких. Как рассказала «Комсомолке» родная сестра погибшего Алина, на похороны приедет и его жена Екатерина, которая сейчас находится в Москве.

«Наше горе»

- Это наше горе. Детей нас в семье трое, - говорит Алина и добавляет в конце страшное слово: «Было».

Юрий погиб на 29-ом дне рождения блогера-«аптечного ревизорро» Екатерины Диденко. Праздник проходил в банном комплексе в Москве. В качестве «сюрприза» кто-то из гостей принес на вечеринку сухой лёд. Для эффектности фото или ради эксперимента его высыпали в бассейн, и в итоге твердый диоксид углерода вступил в химическую реакцию с водой, что привело к сильнейшему выделению углекислого газа. Двое находившихся в бассейне гостей, в том числе барнаулец, потеряли сознание, захлебнулись и чуть позже скончались от отека легких. Еще одной жертвой «эксперимента» стал муж именинницы Валентин Диденко: он скончался уже в реанимации.

Знакомые Юрия рассказывают, что он не был близко знаком с Екатериной Диденко. Как он попал на злополучную вечеринку? Говорят, что с блогером-фармацевтом его познакомила другой блогер - Елена Переверзева. Сестра Алфёрова пояснила, что не так давно мужчина начал заниматься развитием блога в инстаграме.

- В кругу его друзей появились блогеры, он влился в эту среду. Ну и, собственно, дальше уже - всё, празднование дня рождения Диденко, - говорит Алина.

Мечтал путешествовать

Юрий закончил барнаульский лицей №112, затем учился в Алтайском государственном университете. Обучался и в музыкальной школе.

- Уехал из Барнаула 2,5 года назад со своей, на тот момент, девушкой Катей. Сначала они немного пожили в Питере, потом переехали в Москву. Работал программистом, создавал и запускал свои проекты, один из них - про экологию. Занимался спортом, вел здоровый образ жизни, не пил, не курил, был очень отзывчивым и добрым, стремился всем помочь, мечтал много путешествовать, - рассказывает девушка.

«Он сильно отличался от всех»

Вместе со своей женой Юрий учился в одном классе. Да, она тоже из Барнаула. Екатерина на своей странице в инстаграме незадолго до трагедии посвятила их «школьной» истории с Юрием целый пост под названием «Катя и Юра, первая серия». Вот как трогательно она вспоминает начало их отношений: «Юра перешёл к нам в 10 классе. Мне было дико интересно, что у него в голове: он сильно отличался от всех, кого я знала. Моя влюблённость стала для меня тихой гаванью. Я наслаждалась бабочками в животе и не позволяла себе делать резких движений, дабы не дать ещё одному мудаку отравить мою жизнь. В 11 классе ситуация ухудшилась. Мы стали часто тусить в одной компании, и влюбленность стала болезненной. Юра подшучивал над этим, а мне крышу сорвало. В октябре мы с классом ездили на турбазу. Я сильно напилась и решила: живём один раз, пора. Мне очень хотелось, чтобы Юра меня поцеловал, поэтому я буквально вынудила его это сделать. Мы полночи целовались, а потом он полночи прятался от меня. Это было настолько прекрасно и больно одновременно, что я сначала много плакала, а потом послала все. С головой ушла в саморазвитие, влюбленность снова трансформировалась в приятную тихую гавань».

Начало отношений пары было больше похожи на карусель, которая в итоге привела к свадьбе. Летом 2019 года Юрий и Екатерина поженились и отправились на медовый месяц в Испанию. А в январе молодожены побывали в Амстердаме, где вдобавок отпраздновали 25-ый день рождения мужчины.

Юрий с женойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надеюсь, что проснусь - и это окажется сном

Сегодня, 4 марта, в историях в инстаграме Екатерина рассказала, что последний раз ложится спать в квартире, в которой они жили с погибшим.

- Ложусь спать одна со своей пандой и еще с кучей коробок, которые завтра нужно перевозить. Я буду ложиться спать и надеяться, что завтра я проснусь, а последние дни окажутся сном, - говорит женщина, едва сдерживая слезы.

Сестра погибшего добавила, что Екатерина приедет в Барнаул на похороны мужа, но жить, скорее всего, останется в Москве. Дату похорон родственники пока что не называют.

Напомним, Юрий был не единственным барнаульцем на той вечеринке. Поздравить блогершу пришел и 28-летний уроженец краевой столицы Андрей Бойко вместе со своей девушкой Натальей Монаковой. Ребята вместе вели блог, собирались пожениться и завести детей, но не успели: Наталья погибла на вечеринке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не норм пара»: что известно о барнаульце, пострадавшем на вечеринке с сухим льдом

Сейчас парень тяжело переживает смерть своей девушки, с которой он вел совместный блог (подробнее)

"Мой мальчик...": муж блогера Екатерины Диденко, погибший в бассейне с сухим льдом, месяц назад отметил день рождения

На вечеринке в московской бане скончались три человека, в том числе - супруг "аптечного" блогера. Компания засыпала в бассейн сухой лед (подробнее)