2020-03-02T13:21:01+03:00
Общество

«Не норм пара»: что известно о барнаульце, пострадавшем на вечеринке с сухим льдом

Сейчас парень тяжело переживает смерть своей девушки, с которой он вел совместный блог
Анастасия Корягина
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Андрей Бойко. Фото:Андрей Бойко. Фото:
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28-летний барнаулец Андрей Бойко, пострадавший после смертельной вечеринки с «сухим льдом» на дне рождения блогера Екатерины Диденко, вел совместную страницу в Instagram со своей девушкой, 25-летней Натальей Монаковой. Ребята назвали свой блог «Не норм пара» и делились в нем личными откровениями, устраивали веселые эксперименты и розыгрыши. Они собирались пожениться и завести детей, но не успели: Наталья оказалась в числе погибших на той вечеринке.

«Молился всю ночь»

По данным RT, Андрей Бойко попал в больницу с предварительным диагнозом «состояние после утопления». На следующий день после происшествия, 29 февраля, в шапке профиля его блога появилась запись: «Я все расскажу, но чуть позже. Молился и ревел всю ночь в больнице. P.S. Наташа, я люблю тебя».

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Наталья и Андрей
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Блогер @lusya_mamusya, чей муж тоже оказался в числе пострадавших, опубликовала у себя в аккаунте сообщение: «Все ребята дома, физически все здоровы. Я до сих пор не верю в произошедшее, кажется каким-то нереальным кошмаром».

Бойко и Монакова жили в Старом Осколе (Белгородская область, 600 км от Москвы). Помимо блога они вели бизнес по организации квестов.

— В сторис мы реально каждый день! Снимаем сериал: квесты, игры, пранки, странные шалости и сумасшедшие моменты #не_норм совместной жизни! Скучно не бывает! — рассказывали о себе ребята.

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Андрей и Наталья устраивали розыгрыши
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Их блог начался с того, что ради эксперимента они приковали себя наручниками друг к другу на двое суток. А чтобы «не слиться», демонстрировали все в сторис. Людям понравилось смотреть на такие забавы, и у ребят начало расти число подписчиков. Сейчас в их аккаунте 115 тыс. читателей.

«Чуть не остались дома»

Знакомые пары рассказали «Комсомолке», что Наталья и Андрей не были лично знакомы с 29-летней Екатериной Диденко, на чьем дне рождения и случилась трагедия, лишь были подписаны друг на друга в соцсети. Екатерина общалась с другими блогерами из Старого Оскола, вместе с которыми «не норм пара» и поехала на праздник. Перед поездкой на вечеринку у них сломалась машина, и они даже подумывали не ехать. Но потом купили билеты на поезд.

Никаких подробностей о том, что происходило в бассейне с сухим льдом, кроме опубликованного видео, никто не рассказывает. С «виновницы торжества», по ее словам, взяли подписку о неразглашении информации. Вполне возможно, такой же документ подписали и остальные участники праздника.

"Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

— Моему физическому здоровью ничего не угрожает. Морально мне очень тяжело», — такой фразой о себе ограничился Андрей Бойко в соцсети «ВКонтакте».

Уголовное дело возбудили по факту ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Известно, что идея с сухим льдом принадлежала погибшему мужу блогера, 32-летнему Валентину Диденко. Наверняка Екатерину будут допрашивать на предмет того, как так вышло, что провизор с красным дипломом не знала о свойствах сухого льда (по факту — углекислого газа твердом состоянии).

Еще один погибший — 25-летний Юрий Алферов. Парень приехал на вечеринку в компании блогера @pereverzeva_lena. Известно, что он был женат. Сейчас его профиль в Instagram закрыт.

Факт

На профиль Екатерины Диденко за выходные после трагедии подписалось 500 тысяч человек.

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Участники вечеринки побросали в воду брикеты и начали забираться туда сами. Началась химическая реакция. Люди теряли сознание и захлебывались водой. Трое погибли, четверо госпитализированы с отравлением двуокисью углерода. Чем опасен сухой лед и при каких обстоятельствах его ни в коем случае нельзя использовать (подробнее)

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Муж именинницы Валентин приготовил сюрприз - привез на вечеринку целый ящик сухого льда. По задумке, твердый диоксид углерода при попадании в бассейн должен был дать обильный пар. Гости вывалили брикеты сухого льда в воду, над которой тут же образовалась «дымка», и прыгнули в бассейн. Последствия такого «опыта» никто почему-то не учел (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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