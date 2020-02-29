Как празднуют дни рождения люди, родившиеся 29 февраля

В этом году «красный» день календаря – это, безусловно, 29 февраля. Он бывает раз в 4 года. А если у человека на эту дату выпадает день рождения? Вы только представьте себе, какое счастье-то им выпало в этом году – можно праздновать и отрываться сразу за несколько лет! «Комсомолка» нашла барнаульцев, у которых именины 29 февраля и как они с этим мирятся…

«Родители подрисовывали в календаре 29 число»

Юлия Лагута (верхнее фото):

- В детстве мама отмечала в календаре кружками всем членам семьи дни ихрождения, а мы с сестрой считали, кому сколько осталось ждать. В невисокосные годы у всей семьи были кружочки, а у меня не было. Я не понимала, где мое число, куда оно делось? Чтобы меня не огорчать, родители подписывали в календаре ручкой 29 февраля и так же обводили.

Мои родственники и близкие всегда стараются поздравить на границе дней –

ровно в 00:00 между 28 февраля и 1 марта. В обычные годы я отмечаю в марте, когда выходной выпадает. А мама ждет всегда ровно в 00.00 поздравления шлет. Кажется, 29 февраля все люди вспоминают, что у меня день рождения, поздравлений всегда очень много – звонят даже со школы, университета.

Мужу очень нравится моя дата – он всегда говорит, что я у него необычная: и день рождения такой, как я сама. Раз день рождения раз в четыре года, стараюсь отмечать его с размахом! Едем с семьей куда-нибудь за границу. В прошлый раз мы справляли на Пхукете, в этот — во Вьетнаме.

В этом году мне исполнится всего «10» лет. И дочке моей 10. Мы смеемся с ней — одногодки!

«Ты так и до 18 не доживешь!»

Алексей Чанцев (верхнее фото):

- Я родился в 0.55, часом меньше – и было бы уже 28 число! Но, не смотря на это, в не високосные годы, я предпочитаю праздновать день рождения 1 марта. Полноценно отмечаю раз в 4 года. В этом году хочу провести этот день с семьёй, а потом с друзьями. Для меня этот день особенный, и я горжусь, что родился именно в эту дату. Я интересовался ей, хорошо знаю причины и историю происхождения 29 февраля.

Всегда шутил, что я молодой, что мне всего пять лет в этом году исполняется. А друзья шутили, что я так и до 18 так не доживу!

Я не считаю, что моя дата сделала мою жизнь удачливой. На практике всё приходится добиваться своими силами, а моё рождение это просто стечение обстоятельств, пусть и очень необычное. Людей, родившихся 29 февраля сейчас около 4.1 миллиона, а шанс родиться в этот день 1: 1461.

«У нас родилась двойня в этот день»

Анастасия Минакова:

Артем и Анжелина МинаковыФото: из личного архива героя(ев) публикации

- В 2012 году я стала мамой двойняшек, родившихся 29 февраля. В роддоме №1 г. Барнаула восемь лет назад, мы были единственными, кто родился в этот день! Нам ещё тогда сказали, что рожденные в этот день дети будут особенные, одаренные – Анжелина и Артем растут, и я вижу, что это правда. Дочка учится играть на фортепиано, а сынок занимается хоккеем.

Сами дети знают, что они родились в особый день, поэтому ждут его с особым рвением. Заранее всех гостей созвали, каких только можно было. Дочка платья примеряет, сынок пишет, какие подарки ждёт. Собираются праздновать свой третий полноценный день в аквапарке.

Мы с мужем сначала хотели дату поменять при регистрации свидетельства о рождении, а потом подумали, что не будем судьбу детей ломать. Раз родились в этот день, то так пусть и будет в свидетельстве. И сейчас мы счастливы, что не заменили дату.

Редко кому удается родить королевскую двойню в такой день, и думаю, что такие люди действительно особенные, ведь их дни рождения раз в четыре года в последний день зимы, а оставшиеся три – в первый день весны.

«Обычный день рождения, просто реже, чем у других»

Денис Астахов:

- В дошкольном возрасте день рождения был простым днем – подумаешь, 29 февраля, ну, иногда - 1 марта. В школе стало интереснее. Когда с кем-нибудь знакомился и заходила речь о дате рождения, все очень бурно реагировали и удивлялись. В 2008 году всем одноклассникам было по 8-9 лет, а мне всего 2 года! В 2012-м - 3 исполнилось.

Сейчас иногда тоже такой метод счета применяю, смотрю на реакцию людей. Со старших классов праздную день рождение только в високосный год, когда есть 29-ое число! Раз родился в такой день – будь добр радоваться ему тогда, когда он есть. На самом деле это обычный день рождения, просто бывает реже, чем у других.

На праздник мне порой дарят детские открытки и говорят: «Ты ведь ещё не вышел из этого возраста». В этом году у меня юбилей – 5 лет. Соберу друзей, будем болтать, общаться, выпьем детского шампанского, может, фильм глянем.

«Праздную два дня подряд»

Инна Чугунцова:

- Когда нет 29 числа, праздную два дня, потому что одна половина родственников и друзей поздравляют 28 февраля, а вторая половина – 1 марта, некоторые и два дня подряд.

В этом году мне исполняется 28, но, если считать «по-настоящему», то всего 7 лет. Когда была маленькой, особенно ждала этого дня, потому что семья всегда поздравляла ранним утром. Ты только проснулся, а тебе уже надарили кучу подарков. И самое приятное – смотреть все подарки, когда гости уже ушли.

Раньше слышала, что в Америке существует клуб для людей, которые родились в этот день. Всегда было интересно узнать, правда ли это, может быть, таким образом почувствовать себя какой-то особенной.

Мой самый запоминающийся день рождения был, когда я ничего не планировала. Пришла домой, а там куча гостей, которые заранее пришли, чтобы сделать мне сюрприз, эмоции были непередаваемые!

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