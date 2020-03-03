Дневник худеющей: как скинуть лишний вес дома – видеоуроки от тренера

Итак, напомню, на три месяца я стала участницей «Сибирской трансформации». Это проект для тех, кто хочет похудеть и привести себя в форму под руководством опытных тренеров-наставников.

Итак, первый месяц (даже с лихвой) позади. Можно рассказать и о результатах – минус 6 кг «живого» веса. Вроде бы не так уж много. Но – заметно! Объёмы тоже ушли – в талии на 6 см, в бедрах – на 5 см. Но все равно, вставая на весы, я каждый раз по привычке втягиваю живот и выдыхаю…

За месяц я не съела ни одной конфеты. Ни одной булочки. Даже пол-булочки. Проверкой на «вшивость» были несколько тортов, которые приносили к нам в редакцию и они стояли на моем столе. Хотелось ли? Удивляюсь сама себе, но первый месяц на сладкое вообще не тянуло. А вот в последние дни, признаюсь, проходя мимо отделов с выпечкой, бывает, порой и оближешься. Видимо, сказываются безуглеводные дни – из-за того, что вес встал на месте, почти на неделю тренер Илья Мукин посоветовал полностью исключить их из рациона:

- Всё нужно делать по фен-шую! - отшутился он.

Проект "Сибирская трансформация"Фото: Олег УКЛАДОВ

Недельный «курс» фен-шуя пройден. Продержалась. Ушел килограмм. Но, знаете, и силы без углеводов, тоже заметно уходят – гантели кажутся тяжелее, тренировки дольше.

На Масленицу я все-таки согрешила (и, все-таки, нет ничего слаще вкуса греха!) - съела блинчик. Теперь он, как карма, которую придется отрабатывать: последний ушедший килограмм стал блуждающим по моему телу – то он есть, то его нет. Но я все-равно одержу победу!

До конца проекта (до середины апреля) моя цель – скинуть еще 3-4 кг. В итоге получится десяточка. Ну или в десяточку! Больше мне и не надо – я не приверженец формата «ребра да кости». В женщине ведь должно быть прекрасно всё – и душа, и тело, и даже один лишний килограмм!

Проект "Сибирская трансформация"Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, на одной из тренировок сняли с тренерами Ильей Мукиным и Ариной Плотниковой полезные видео для домашних занятий - пользуйтесь на здоровье! Как говорится – пора, девочки, пора! На улице уже снег начал таять… пора и вам!

- Если бы вы знали, что ждёт вас за ваше терпение — вы полюбили бы свои испытания, - сделала пост у себя в Инстаграме тренер Арина Плотникова

Согласна полностью! Хорошая мотивация.

Видеоуроки от тренера

Упражнение 1: Выпады в шаге

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/764238" frameborder="0"></iframe> Упражнение №1 для домашних тренировок.Видео Олега Укладова

Выпады в шаге являются одним из самых эффективныхи полезных упражнений для девушек, которые хотят прокачать ягодичные мышцы.

Упражнение 2: Полумостик

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/764242" frameborder="0"></iframe> Упражнение №2 для домашних тренировок.Видео Олега Укладова

Это, пожалуй, второе по популярности упражнение,помогающее накачать упругую попу.

Упражнение 3: Приседания

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/764243" frameborder="0"></iframe> Упражнение №3 для домашних тренировок.Видео Олега Укладова

Упражнение хорошо укрепляют ягодицы и бедра, помогает сформировать красивые женственные формы.

Упражнение 4: Отведение ноги назад

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/764247" frameborder="0"></iframe> Упражнение №4 для домашних тренировок.Видео Олега Укладова

Упражнение помогает избавиться от впадин на бёдрах и привести ягодицы в порядок.

Упражнение 5: Отведение ногу в сторону

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/764252" frameborder="0"></iframe> Упражнение №5 для домашних тренировок.Видео Олега Укладова

Упражнение позволяет придать ягодицам обольстительные контуры.

Упражнение 6: Подъем ног лёжа

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/764253" frameborder="0"></iframe> Упражнение №6 для домашних тренировок.Видео Олега Укладова

Упражнение направлено на проработку нижней части пресса.

Упражнение 7: Скручивания на пресс

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/764257" frameborder="0"></iframe> Упражнение №7 для домашних тренировок.Видео Олега Укладова

Хотите пресс в виде кубиков? Скручивания подойдут для этого идеально, так как при выполнении данного упражнения работает весь пресс, однако на разные его части идет разная нагрузка.