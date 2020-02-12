Дневник худеющей: ешь то, что тренер прописал. Подробная диета 6-разового питания

Итак, напомню, на три ближайших месяца я стала участницей «Сибирской трансформации». Это проект для тех, кто хочет похудеть и привести себя в форму под руководством опытных тренеров-наставников. За первую неделю, соблюдая диету и тренируясь в зале, мне удалось скинуть 3 кг. Народ сразу стал спрашивать диету, которую мне «прописал» тренер. Не жалко – делюсь! Пользуйтесь, и будет вам счастье, а лишние килограммы начнут уходить. Как говорится — проверено на себе.

Сразу отмечу несколько пунктов:

- Обязательно исключить – сладкое, мучное, жареное, копченое.

- Молочное тоже исключаем. Оставляем только творог и в редких случаях белый йогурт, но в очень ограниченном количестве (в качестве заправки).

- Если не любите зеленый чай, его можно заменить на черный, или на кофе "Американо".

- Если совсем плохо и грустно без сладкого – иногда можно в чай добавить заменитель сахара. Есть еще специальный джем и сироп ZERO – он без сахара. Я себе его купила, но пока что еще не открывала, нет особого желания.

- Иногда дневную норму крупы я делю на два приема – половину утром, половину в обед с рыбой. Но в любом случае сложные углеводы нужно съесть в первой половине дня.

Рыба и легкий салатФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- У меня в рационе расписано 2 яйца, но белков может быть и больше. А вот по желткам ограничения - не больше двух.

- Порции должны быть небольшие, чтобы скинуть вес, у вас должен быть дефицит калорий. Не надо набивать пузо.

- Рыбу можете брать на свой вкус, главное - не сильно жирную, и не жарить!

- Из мяса можно курицу, индейку, говядину, кролика, свинину не желательно - но если берете, то постную.

- Субпродукты (сердечки, печень) можно кушать, но только не жареными.

- Авокадо в этой диете - это ваш источник легкоусвояемых омега-жиров. В магазине как правило продаются твердые авокадо, поэтому я покупаю несколько, чтобы успевали съесть.

Авокадо с яйцомФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- На второй неделе диеты я начала халявить - готовить порции сразу на пару раз, поэтому, например, минтай у меня в меню может быть два дня подряд. Но если позволяет время, то я, конечно, за разнообразие!

- Если к 21.00 не хочется есть, то салат в 21.00 можно не кушать.

И еще очень важно - чтобы после окончания диеты не набрать снова лишних килограмм, нужно правильно с нее сходить. Но об этом позже.

Диета

1 день

7.00 – 50 гр гречки (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) +киви (киви порезать кусочками). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

Киви с творогомФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

13.00 - рыба (камбала или какая-либо другая в духовке) + овощи.

16.00 - половина авокадо + 2 слайса.

19.00 - тушеная курица + капуста.

21.00 - салат (огурец + помидор +листья салата, заправленные 1 ч. л. оливкового или льняного масла).

2 день

7.00 - 50 гр риса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви (киви можно заменить клубникой, грейпфрутом). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – минтай с овощами в духовке

16.00 – 30 гр орешек + 2 слайса (фрукт, если совсем грустно)

19.00 – отварное филе курицы + овощи

21.00 – салат (капуста +огурец)

Мясо со стручковой фасольюФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

3 день

7.00 – 100 гр геркулеса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви. Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – кальмары +яйцо, заправленные 2 ч. л. белого йогурта, помидор.

16.00 - половина авокадо + 2 слайса.

19.00 - мясная запеканка (перекрутить куриное филе, морковь, лук, добавить соль, перец, яйцо, выложить на противень и запекать – очень вкусно!).

21.00 - салат из тертой моркови и яблока, заправленное 1 ч.л. оливкового или льняного масла

Салат с кальмарами и яйцамиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

4 день

7.00 – 70 гр лапши из пшеницы твердых сортов (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви (киви можно заменить клубникой, грейпфрутом). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – морской окунь запеченный в фольге в духовке + огурец.

16.00 - половина авокадо, запеченного в духовке с яйцом.

19.00 – куриное филе, тушеное со стручковой фасолью.

21.00 – салат из капусты.

Рыба с овощамиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

5 день

7.00 – 50 гр гречки (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви. Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – отварные креветки + овощи (огурец, перец).

16.00 – 30 гр орешек + 2 слайса + яблоко.

19.00 – говядина, тушеная с овощами.

21.00 - салат из овощей (перец, огурец, помидор).

6 день

7.00 - 50 гр риса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 - 100 гр творога (2%) + киви (киви можно заменить клубникой, грейпфрутом). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 - красна рыба в фольге из духовки + овощи.

16.00 - половина авокадо + 2 слайса.

19 00 - филе куриное запеченное в духовке в фольге с помидором + свекла отварная.

21.00 - салат из овощей.

7 день

7.00 - 100 гр геркулеса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 - 100 гр творога (2%) +киви. Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 - рыба минтай в духовке + четверть сладкого перца.

16.00 - 30 гр орешек + 2 слайса + яблоко.

19 00 - кабачок, фаршированный фаршем из говядины + свекла отварная.

21.00 - салат из овощей.

Тушеное мясоФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Продолжение следует.