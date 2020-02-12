2020-02-12T10:27:43+03:00
Общество

Дневник худеющей: ешь то, что тренер прописал. Подробная диета 6-разового питания

Корреспондент «Комсомолки» решила привести себя в форму к лету [часть 2]
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Поделиться:
Это проект для тех, кто хочет похудеть и привести себя в форму под руководством опытных тренеров-наставников.Это проект для тех, кто хочет похудеть и привести себя в форму под руководством опытных тренеров-наставников.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Итак, напомню, на три ближайших месяца я стала участницей «Сибирской трансформации». Это проект для тех, кто хочет похудеть и привести себя в форму под руководством опытных тренеров-наставников. За первую неделю, соблюдая диету и тренируясь в зале, мне удалось скинуть 3 кг. Народ сразу стал спрашивать диету, которую мне «прописал» тренер. Не жалко – делюсь! Пользуйтесь, и будет вам счастье, а лишние килограммы начнут уходить. Как говорится — проверено на себе.

Сразу отмечу несколько пунктов:

- Обязательно исключить – сладкое, мучное, жареное, копченое.

- Молочное тоже исключаем. Оставляем только творог и в редких случаях белый йогурт, но в очень ограниченном количестве (в качестве заправки).

- Если не любите зеленый чай, его можно заменить на черный, или на кофе "Американо".

- Если совсем плохо и грустно без сладкого – иногда можно в чай добавить заменитель сахара. Есть еще специальный джем и сироп ZERO – он без сахара. Я себе его купила, но пока что еще не открывала, нет особого желания.

- Иногда дневную норму крупы я делю на два приема – половину утром, половину в обед с рыбой. Но в любом случае сложные углеводы нужно съесть в первой половине дня.

Рыба и легкий салат Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Рыба и легкий салатФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- У меня в рационе расписано 2 яйца, но белков может быть и больше. А вот по желткам ограничения - не больше двух.

- Порции должны быть небольшие, чтобы скинуть вес, у вас должен быть дефицит калорий. Не надо набивать пузо.

- Рыбу можете брать на свой вкус, главное - не сильно жирную, и не жарить!

- Из мяса можно курицу, индейку, говядину, кролика, свинину не желательно - но если берете, то постную.

- Субпродукты (сердечки, печень) можно кушать, но только не жареными.

- Авокадо в этой диете - это ваш источник легкоусвояемых омега-жиров. В магазине как правило продаются твердые авокадо, поэтому я покупаю несколько, чтобы успевали съесть.

Авокадо с яйцом Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Авокадо с яйцомФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- На второй неделе диеты я начала халявить - готовить порции сразу на пару раз, поэтому, например, минтай у меня в меню может быть два дня подряд. Но если позволяет время, то я, конечно, за разнообразие!

- Если к 21.00 не хочется есть, то салат в 21.00 можно не кушать.

И еще очень важно - чтобы после окончания диеты не набрать снова лишних килограмм, нужно правильно с нее сходить. Но об этом позже.

Диета

1 день

7.00 – 50 гр гречки (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) +киви (киви порезать кусочками). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

Киви с творогом Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Киви с творогомФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

13.00 - рыба (камбала или какая-либо другая в духовке) + овощи.

16.00 - половина авокадо + 2 слайса.

19.00 - тушеная курица + капуста.

21.00 - салат (огурец + помидор +листья салата, заправленные 1 ч. л. оливкового или льняного масла).

2 день

7.00 - 50 гр риса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви (киви можно заменить клубникой, грейпфрутом). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – минтай с овощами в духовке

16.00 – 30 гр орешек + 2 слайса (фрукт, если совсем грустно)

19.00 – отварное филе курицы + овощи

21.00 – салат (капуста +огурец)

Мясо со стручковой фасолью Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Мясо со стручковой фасольюФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

3 день

7.00 – 100 гр геркулеса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви. Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – кальмары +яйцо, заправленные 2 ч. л. белого йогурта, помидор.

16.00 - половина авокадо + 2 слайса.

19.00 - мясная запеканка (перекрутить куриное филе, морковь, лук, добавить соль, перец, яйцо, выложить на противень и запекать – очень вкусно!).

21.00 - салат из тертой моркови и яблока, заправленное 1 ч.л. оливкового или льняного масла

Салат с кальмарами и яйцами Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Салат с кальмарами и яйцамиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

4 день

7.00 – 70 гр лапши из пшеницы твердых сортов (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви (киви можно заменить клубникой, грейпфрутом). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – морской окунь запеченный в фольге в духовке + огурец.

16.00 - половина авокадо, запеченного в духовке с яйцом.

19.00 – куриное филе, тушеное со стручковой фасолью.

21.00 – салат из капусты.

Рыба с овощами Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Рыба с овощамиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

5 день

7.00 – 50 гр гречки (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 – 100 гр творога (2%) + киви. Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 – отварные креветки + овощи (огурец, перец).

16.00 – 30 гр орешек + 2 слайса + яблоко.

19.00 – говядина, тушеная с овощами.

21.00 - салат из овощей (перец, огурец, помидор).

6 день

7.00 - 50 гр риса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 - 100 гр творога (2%) + киви (киви можно заменить клубникой, грейпфрутом). Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 - красна рыба в фольге из духовки + овощи.

16.00 - половина авокадо + 2 слайса.

19 00 - филе куриное запеченное в духовке в фольге с помидором + свекла отварная.

21.00 - салат из овощей.

Запеканка Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

ЗапеканкаФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

7 день

7.00 - 100 гр геркулеса (взвешивать в сухом виде) + 2 яйца, зеленый чай.

10.00 - 100 гр творога (2%) +киви. Можно добавить пару чайных ложек белого йогурта.

13.00 - рыба минтай в духовке + четверть сладкого перца.

16.00 - 30 гр орешек + 2 слайса + яблоко.

19 00 - кабачок, фаршированный фаршем из говядины + свекла отварная.

21.00 - салат из овощей.

Тушеное мясо Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Тушеное мясоФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дневник худеющей»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дольщики долгостроя на Павловском тракте в феврале получат ключи
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в Паевые инвестиционные фонды по итогам января
Гарри Шония приобрел «Модест» в Барнауле
Жители посёлка Южный пожаловались депутату на опасные сугробы
В Барнауле пройдет межвузовское оборонно-спортивное первенство
Алтайские школы получили новые автобусы
Больше 8 тысяч алтайских семей начали получать выплаты за рождение первого ребенка
Барнаульцам в гололед предлагают поехать на работу на велосипеде
ГИБДД проверит, как барнаульские автомобилисты перевозят детей
Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина
Следователи проводят проверку по факту схода снега с крыши на людей
Полицейские задержали мужчину, который показывал детям свое достоинство
Барнаул готовится к паводку
Виктор Томенко обсудил судьбу «Холидея»
Трехлетняя жительница Барнаула показала Максиму Галкину свои таланты
Алтайские зенитчики отработали уничтожение вражеской авиации
Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы
Напитки, которые разработали ученые Алтайского техуниверситета, экспортируют в страны Азии
Алтайские школьники спасают косуль
В Барнауле 12 февраля обсудят проблемы экологии
Заезды русских троек пройдут на «Сибирской Масленице»
Перевозчики Рубцовска наживались на льготниках
Алтайской пенсионерке подарили смартфон за победу в конкурсе «Спасибо интернету»