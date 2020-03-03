2020-03-03T07:41:39+03:00
Общество

Не просите детей подсказать: 7 тестовых заданий ЕГЭ по истории для взрослых

Депутаты и родители алтайских выпускников проверили свои знания школьной программы
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ЕГЭ по историиЕГЭ по историиФото: Олег УКЛАДОВ
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На прошлой неделе журналисты, депутаты и министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко попробовали свои силы в ЕГЭ по истории в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». По словам Натальи Колокольцевой, заместителя председателя предметной комиссии по истории, все участники достаточно успешно справились с заданиями.

- Есть ошибочное мнение, что мы сдаем ЕГЭ по истории России, но уже длительное время экзамен сдается, в целом, по предмету. То есть в него включены задания и из области всеобщей истории. Из экзамена уже давно ушла ситуация: угадай правильный ответ. В тестовой части фактически нет заданий закрытого типа, где можно просто угадать, там нужны прочные знания. Экзаменуемым в рамках акции повезло, так как им включили наиболее сложные задания из всего комплекса 25 заданий, которые будут на реальном экзамене, - пояснила Наталья Колокольцева.

«Комсомолка» решила предложить и своим читателям погрызть гранит науки. Вспомните школьное время и проверьте свои знания по истории. Все вопросы взяты из демо-версии экзамена, подготовленного Федеральным институтом педагогических измерений. А правильные ответы вы найдёте внизу, только, чур, не подглядывать! И – да, своих детей-выпускников тоже попросите вам не подсказывать!

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.

1) Крымская война

2) реформа патриарха Никона

3) падение Византийской империи

2. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) XIX в. Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.

1) вольные хлебопашцы;

2) министерства;

3) декабристы;

4) третьеиюньский переворот;

5) мировые судьи;

6) октябристы.

3. Запишите термин, о котором идёт речь:

Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV.

4. Что из перечисленного относится к новой экономической политике (1921–1928 гг.)? Выберите три ответа.

1) утверждение частной собственности на землю

2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях

3) денационализация тяжёлой промышленности

4) появление кредитно-банковской системы и бирж

5) отмена государственной монополии внешней торговли

6) введение концессий

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.

Б) Один из первых таранов в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.

В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________.

Пропущенные элементы:

1) Ялтинская (Крымская)

2) Н.Ф. Гастелло

3) станция Прохоровка

4) Тегеранская

5) В.В. Талалихин

6) разъезд Дубосеково

6. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий.

События: А) Ледовое побоище; Б) Ливонская война; В) Полтавская битва; Г) разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму.

Участники: 1) М.Д. Скобелев; 2) Андрей Боголюбский; 3) А.М. Курбский; 4) Александр Невский; 5) А.Д. Меншиков; 6) М.В. Фрунзе.

7. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.

«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался: «Представьте моё положение: я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…» Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета Министров СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как Первого секретаря ЦК КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без публикации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри вооружённых сил об этом известили высший командный состав».

Ответы

1) 3,2,1

2) 4,6

3) Земщина

4) 2,4,6

5) А-4, Б-5, В-3

6) А-4, Б-3, В-5, Г-6

7) Хрущев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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