Не просите детей подсказать: 7 тестовых заданий ЕГЭ по истории для взрослых
На прошлой неделе журналисты, депутаты и министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко попробовали свои силы в ЕГЭ по истории в рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». По словам Натальи Колокольцевой, заместителя председателя предметной комиссии по истории, все участники достаточно успешно справились с заданиями.
- Есть ошибочное мнение, что мы сдаем ЕГЭ по истории России, но уже длительное время экзамен сдается, в целом, по предмету. То есть в него включены задания и из области всеобщей истории. Из экзамена уже давно ушла ситуация: угадай правильный ответ. В тестовой части фактически нет заданий закрытого типа, где можно просто угадать, там нужны прочные знания. Экзаменуемым в рамках акции повезло, так как им включили наиболее сложные задания из всего комплекса 25 заданий, которые будут на реальном экзамене, - пояснила Наталья Колокольцева.
«Комсомолка» решила предложить и своим читателям погрызть гранит науки. Вспомните школьное время и проверьте свои знания по истории. Все вопросы взяты из демо-версии экзамена, подготовленного Федеральным институтом педагогических измерений. А правильные ответы вы найдёте внизу, только, чур, не подглядывать! И – да, своих детей-выпускников тоже попросите вам не подсказывать!
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.
1) Крымская война
2) реформа патриарха Никона
3) падение Византийской империи
2. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) XIX в. Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду.
1) вольные хлебопашцы;
2) министерства;
3) декабристы;
4) третьеиюньский переворот;
5) мировые судьи;
6) октябристы.
3. Запишите термин, о котором идёт речь:
Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV.
4. Что из перечисленного относится к новой экономической политике (1921–1928 гг.)? Выберите три ответа.
1) утверждение частной собственности на землю
2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях
3) денационализация тяжёлой промышленности
4) появление кредитно-банковской системы и бирж
5) отмена государственной монополии внешней торговли
6) введение концессий
5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г.
Б) Один из первых таранов в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик ____________, сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у ________________.
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская (Крымская)
2) Н.Ф. Гастелло
3) станция Прохоровка
4) Тегеранская
5) В.В. Талалихин
6) разъезд Дубосеково
6. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий.
События: А) Ледовое побоище; Б) Ливонская война; В) Полтавская битва; Г) разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму.
Участники: 1) М.Д. Скобелев; 2) Андрей Боголюбский; 3) А.М. Курбский; 4) Александр Невский; 5) А.Д. Меншиков; 6) М.В. Фрунзе.
7. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора.
«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался: «Представьте моё положение: я критиковал Сталина за совмещение в одном лице двух таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…» Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до того, как я стал Председателем Совета Министров СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как Первого секретаря ЦК КПСС Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение относились к моей епархии. Это произошло без публикации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри вооружённых сил об этом известили высший командный состав».
Ответы
1) 3,2,1
2) 4,6
3) Земщина
4) 2,4,6
5) А-4, Б-5, В-3
6) А-4, Б-3, В-5, Г-6
7) Хрущев
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ИСТОЧНИК KP.RU