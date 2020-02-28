Побывать в шкуре 11-классника: как родители, депутаты и министры сдавали ЕГЭ

Три месяца осталось до самого главного, решающего этапа в жизни школьников – ЕГЭ. Для ребенка и родителей подготовка и сами экзамены – это невероятный стресс. Кстати, еще можно поспорить, кто из этих двух сторон переживает больше. Поэтому Алтайский край уже не в первый раз присоединяется к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», благодаря которому мамы и папы могут побывать в шкуре 11-классника и понять всю систему изнутри. Корреспондент «Комсомолки» тоже решила проверить свои знания, и, захватив стартерпак – ручку и паспорт, отправилась на ЕГЭ по истории.

В этом году, по словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, сдавать госэкзамен будут более 13 тысяч выпускников. И мне было лестно хотя бы на секунду вспомнить, каково это. Я, к примеру, сдавала ЕГЭ шесть лет назад, а вот депутаты, родители школьников и министр образования и науки края даже не застали этот экзамен.

Итак, я пришла в положенное время, меня провели в коридор ожидания.

- Ручка с собой? - спрашивает женщина.

- Все с собой. Эту «школу» мы уже проходили, - смеюсь я.

А вот кто-то не взял с собой, пожалуй, самый важный атрибут экзамена. Но, как заверили в министерстве, на такой случай во всех экзаменационных пунктах есть запасы гелевых черных ручек. Что ж, посмотрим, как это будет на деле, когда экзамен будут сдавать не чиновники, а дети.

Далее нас проводили на этаж, где находится та самая аудитория «01». Цифра опасная… Нас поприветствовали организаторы акции, объяснили правила и начали оглашать список участников. На столе – большие конверты с инициалами каждого из «выпускников». Процедура до боли знакомая и простая: тебя называют, подходишь к встречающему, он предлагает отдать лишние вещи и складывает все в конверт. Лично я отдала обложку от паспорта и телефон. Далее на пути металлоискатель - этап пройден. «Что ж, - думаю я, - все не так страшно. Только телефон забрали, чем руки занимать?».

И это отметили все, стоящие в коридоре по стенке ровно, будто солдатики. Без телефона в наше время – как без рук. А тем временем, ладошки потеют, пульс – чаще, зрачок – больше. Заветная дверь в двух шагах, на ней – список с указанием места каждого из нас.

- Анна Евгеньевна Перевощикова, 2В, - говорят мне и проверяют паспорт.

Волнение нарастает. Я судорожно пытаюсь найти свою парту, забываю номер, возвращаюсь к двери со списком, смотрю свой номер, возвращаюсь в класс, нахожу парту, и с долей неуклюжести усаживаюсь на стул. Чем ближе «час расплаты», тем больше чувствуется запах пота в аудитории.

Далее зашла женщина с двумя дисками в руках, при нас все материалы распечатали и отксерили, затем – раздали. Все сразу же начали смотреть, конечно, задания, будто лишняя секунда ознакомления поможет.

Бланки регистрации – то, чего я в свое время больше всего боялась: а вдруг неправильно заполню, а вдруг начну заполнять не с того номера и все, черт возьми, собьётся? В этот раз я, кстати, ошиблась два раза: пририсовала лишний кончик единичке и не в тех клеточках заполнила номер паспорта. «Надзиратель» посоветовала зачеркнуть лишнее крестиком и не переживать. А мне от этого не легче! «Боже мой, Аня, тебе 23, какой к черту ЕГЭ? Еще и цифру неправильно написала, а ведь тут все ж как для тупых расписано», - говорю себе.

На выполнение всех заданий нам отвели 40 минут. Всего было 11 пунктиков: девять – тестовых, и два – скажем так, «расписных», где одним словом или буквой не отделаешься.

Приступая к заданиям, я и не думала, что могу так тупить. Вот буквально все из головы вылетело: куликовскую битву спутала с походом на Царьград, в сочинении не использовала, как положено, исторические термины и вообще писала не по структуре. В итоге, как мне позже рассказала Наталья Колокольцева, заместитель председателя предметной комиссии по истории, доцент кафедры отечественной истории АлтГУ, за шесть лет с того момента, как я сдавала ЕГЭ по истории, многое поменялось. И теперь краткие ответы с минимумом аргументации уже не засчитывают. В реальной ситуации я бы вряд ли переступила порог по баллам.

Мнения

По итогам написания экзамена состоялась пресс-конференция, на которой высказались все участники акции. Практически все отметили то, что экзамена бояться не стоит, нужно лучше готовиться.

- Основная цель акции это не оценка знаний родителей и общественных деятелей по предмету, а попытка обратить внимание родителей, которые волнуются за своих выпускников, что есть определенные требования, задания, к которым можно подготовиться, убедить выпускников, что ничего страшного не происходит. В этом году ЕГЭ будут писать более 13 000 человек – выпускники этого года и прошлых лет, а также обучающиеся СПО и иностранные граждане, – отметил Максим Костенко.

В числе депутатов, сдавших экзамен, были представители Алтайского краевого Законодательного Собрания: председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко, зампредседателя комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин и член комитета по правовой политике Евгения Боровикова.

- Очень сильно волнуются и переживают родители, стараются наверстать то, что не сделано. Но надо обязательно помнить, что твое волнение передается ребенку. А ведь для детей это итог одиннадцати лет обучения. Сегодня дети готовятся к сдаче ЕГЭ, в школах постоянно проводятся проверочные работы. Это как спорт: чем чаще ты стартуешь на небольших соревнованиях, тем тебе проще выйти на важный старт. Чем чаще ты пишешь пробные контрольные работы, тем проще потом сдавать основной экзамен, - отметила Татьяна Ильюченко.

А Наталья Колокольцева, проверявшая работа, рассказала о наиболее трудных моментах экзамена.

- Наибольшую сложность у экзаменуемых вызывает вторая часть работы, которая требует анализа ситуации. Нужно кроме знаний продемонстрировать еще и владение словом, это должна быть грамотная формулировка собственной позиции. В исторических сочинениях выпускниками наиболее любимы периоды правления Ярослава Мудрого, Екатерины второй и период перестройки. В прошлом году у нас были 100-балльники в крае по истории. А нынешним выпускникам хотелось бы пожелать, прежде всего, собранности, - подчеркнул эксперт.

Главное, считаю я, не накручивать ребенка. С ним просто нужно быть рядом и помогать ему побороть свой страх. Пусть это будет репетитор, или «семейные» занятия, или просто слова поддержки. А если ребенок чувствует, что результат повлияет на «милость-немилость» родителя, то встает вопрос: а кому это больше надо?

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