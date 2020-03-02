Барнаулец пострадал на вечеринке «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко

2 Март 2020 2020-03-02T06:16:13+03:00

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Уроженец Барнаула оказался в списке пострадавших после эксперимента с сухим льдом на дне рождения известной блогерши Екатерины Диденко.

Об этом сообщил RT со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. В полученной информации говорится, что Андрей Бойко, 1991 года рождения, зарегистрированный в Барнауле стал пострадавшим. Ему поставлен диагноз «состояние после утопления». Всего же в этом списке пять человек, еще трое скончались, в том числе муж самой Екатерины Диденко.

Напомним, 28 февраля блогер, которая сама себя называет «аптечный ревизорро» и хвастается красным дипломом фармацевта Екатерина Диденко отмечала свое 29-летие. По ее словам, впервые за многие годы решила отметить праздник вместе с друзьями. Заказали баню, куда те самые друзья в разгар веселья принесли сухой лед. Затем бросили его в бассейн, после чего началась активная химическая реакция, о последствиях которой, по всей видимости никто из гостей не догадывался. В итоге погибли и пострадали люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU